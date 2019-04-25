商务人士优质之选 海尔天越D700预约火热进行中

作者：夏初

随着工作业务的不断升级，各类办公事务对电脑的要求越来越高;一台性能优秀、颜值在线的电脑更是商务人士、白领一族的首选。相较于一般办公用笔记本电脑，台式机拆卸更容易，可以随需求改装升级零部件，能够紧跟电子市场潮流;它所配有的大机箱能提供足够的空间，因而在散热方面也表现不错。兼顾性能与性价比的台式机也成为不少办公室的标配――海尔天越D700就是这样一款台式机。日前天越D700主机已经在京东开启预约，预约到手价仅2799!现在参与评价晒单活动送无线网卡/三年上门服务，更可参加海尔电脑大型神秘发布会，快来加入吧!

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精准定位于商务办公，海尔天越D700有自己的优势所在。整个主机机身简约大气，经典的灰黑配搭，面板采用了拉丝工艺，完美融合不同类型的办公环境，凸显精英气质。

外观是评价一款主机的加分项，而更重要的是它的内在。天越D700搭载了第九代英特尔酷睿i5-9400 6核处理器，最高可睿频4.1GHz，相较于第七代平台性能提升超过40%，配合8GB DDR4 2666MHz高频内存，运行程序稳定流畅，办公软件尽在掌握。显卡方面，它搭载了Intel UHD Graphics 630显卡，支持显卡扩展;储存方面，它配置了1TB 7200RPM机械硬盘，支持M.2SSD扩展，海量数据随心存储，兼顾工作和娱乐。

办公中免不了进行多屏多存储设备的扩展和插拔。天越D700为用户配置了丰富的接口，包括在顶置斜切面的4个USB接口(2×USB3.0，2×USB2.0)以及机箱背面的PS2鼠标接口、VGA接口、COM接口、HDMI高清接口以及一个USB3.0和一个2.0接口。其后置接口还可支持多屏显示，满足多办公场景的需要。

预约已经开始，正式发售还会远吗？4月26日抢购正式开始，颜值与实力兼具的海尔天越D700将会是你商务办公的得力助手和坚强后盾，还在等什么？