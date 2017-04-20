Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
IT×¨¼ÒÍø
52PKÓÎÏ·Íø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú
Ì¨Ê½»úÆµµÀ ±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ Ò»ÌåµçÄÔÆµµÀ ÉÌÓÃµçÄÔÆµµÀ ÓÎÏ·µçÄÔÆµµÀ Æ½°åµçÄÔÆµµÀ ¹¤×÷Õ¾ÆµµÀ ³¬¼«±¾ÆµµÀ °²¼«ÍøÂÛÌ³ Ö±²¥Ì¨ ¾«Æ·×¨Ìâ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > Ì¨Ê½»ú>ÐÐÇé>Ç¿Ð¾Õæ»ú»Ê Alienware Area-51×îÇ¿°æ

Ç¿Ð¾Õæ»ú»Ê Alienware Area-51×îÇ¿°æÀ´Ï®

Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ 2017. 04. 20 ×÷Õß£ºÒ»¶þÃ»ÓÐÈý Ôð±à£ºÉÛæÃ
ÎÒÒªÍÂ²Û

ÔðÈÎ±à¼­

¡¡¡¡ÄãÒÔÎª´÷¶ûAlienware Area-51Ö»ÓÐÒ»¸ö¹ÖÒìµÄÈý½Ç»úÏä£¿Èç½ñËüµÄÐÔÄÜ¸ü¼Ó±äÌ¬£¡Í¬Ê±¸Ã»úÏÔ¿¨ºÍ´¦ÀíÆ÷ÒÑÉý¼¶ÖÁ×îÐÂµÄ³¬Æµ°æ±¾,Alienware Area-51´øÄã´ÓÊ¤ÊÆµ½Ê¢ÊÀ£¬ÓÐÐËÈ¤µÄÍæ¼Ò²»·Á¶à¶àÁôÒâÒ»ÏÂ¡£

È«ÐÂAlienware Area-51 ÖØËÜÄã¶ÔÇ¿º·µÄÈÏÖª

¡¡¡¡´÷¶ûAlienware Area-51ÓÎÏ·Ö÷»ú²ÉÓÃÈý½ÇÐÎÉè¼Æ£¬Èý¸ö½Ç¾ù¿ÉÖ§³Ö5±¶µÄÏµÍ³ÖØÁ¿¡£½«ÏµÍ³ÃæÏòÊ¹ÓÃÕßÐý×ª£¬¼´¿ÉÔÚÁ¬½Ó»òÕß¶Ï¿ªµçÀÂÊ±ÇáËÉÕÒµ½±³ÃæµÄ¶Ë¿Ú¡£»úÏä±³Ãæ»¹ÓÐÒ»¸öÎÞÕÏ°­ÕÕÃ÷ÏµÍ³£¬¿ÉÒÔÇáËÉÕÒµ½Ä¿±ê¡£

È«ÐÂAlienware Area-51 ÖØËÜÄã¶ÔÇ¿º·µÄÈÏÖª

¡¡¡¡È«ÐÂAlienware Area-51ÊÇÒ»¿î±ê¸ËÐÔÉè¼Æ£¬Ëü½«Éè¼ÆÃÀÑ§Óë³¬¸ßÐÔÄÜÈÚºÏ¡£¸Ã»ú½üÆÚ¶Ô´¦ÀíÆ÷ºÍÏÔ¿¨½øÐÐÁËÈ«ÃæÉý¼¶£¬²»½öÅä±¸ÁËi7-6950X»¹Ê¹ÓÃÁ½¿éGTX1080TI×é¼þ³ÉÄ¿Ç°×î¶¥¼¶µÄÏµÍ³£¬ÔÙ´Î½«ÐÔÄÜÍÆÏò¼«ÖÂ¡£

È«ÐÂAlienware Area-51 ÖØËÜÄã¶ÔÇ¿º·µÄÈÏÖª

¡¡¡¡È«ÐÂAlienware Area-51µÄÉ¢ÈÈÐÔÄÜÒ²Ê®·Ö³öÉ«¡£»úÏäÄÚ²¿·çÉÈ°²¾²¶øÖ±½ÓµØ½«ÖÜÎ§µÄÐÂÏÊ¿ÕÆø´µµ½ÏÔ¿¨ÉÏ£¬ÇÒÄÚÖÃµçÀÂ¹ÜÀí¹¦ÄÜ¿ÉÊµÏÖ¸ü´óµÄÆøÁ÷¡£Àâ½Ç·ÖÃ÷µÄ»úÏäÉè¼Æ»¹Ìá¹©ÁËÒ»¸öÓÃÓÚÅÅ³ýÈÈ¿ÕÆøµÄ´ó¿Õ¼ä¡£

È«ÐÂAlienware Area-51 ÖØËÜÄã¶ÔÇ¿º·µÄÈÏÖª

¡¡¡¡ÏÖÔÚ£¬È«ÐÂAlienware Area-51ÓÎÏ·Ì¨Ê½»úÕýÔÚ´÷¶û¹ÙÍøÈÈÏúÖÐ£¬ÓÐÐËÈ¤µÄÍæ¼Ò£¬¿ÉÒÔµã»÷ÏÂ·½µÄ¹ºÂòÁ´½ÓÁË½â¸ü¶àÏêÏ¸ÐÅÏ¢¡£

¡¡¡¡ÁìÂÔÖÁÐÂÓÎÏ·×°±¸¡¢×ðÏí¸ß¶ËÓÎÏ·ÌåÑé£¬¾¡ÔÚAlienwareÍâÐÇÈË¡£¼´¿ÌµÇÂ¼¹ÙÍøwww.dell.com.cn/alw£¬¹ºÂò¹Ù·½ÕýÆ·ÍâÐÇÈËµçÄÔ£¬ÏíÊÜ×¨ÒµÓÎÏ··þÎñ¡£»òÉ¨ÃèÏÂ·½¶þÎ¬ÂëÁË½â´÷¶û¹ÙÍøÒÆ¶¯¶Ë¸ü¶àÓÅ»ÝÐÅÏ¢£¡

Ê®ÄêÐÞµÃÊ×½µ¼Û ´÷¶ûAlienware 13Òª½µ¼ÛÁË

¡¡¡¡ÍÆ¼ö²úÆ·£º´÷¶ûÈ«ÐÂAlienware Area-51

¡¡¡¡²Î¿¼¼Û¸ñ£º40999Ôª

¡¡¡¡µã»÷¹ºÂò£º´÷¶û¹ÙÍø

£¨×÷Õß£ºÒ»¶þÃ»ÓÐÈýÔðÈÎ±à¼­£ºÉÛæÃ£©
Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÆÀÂÛ
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
AlienwareArea-51(ALWA51D-2838)²úÆ·ÐÅÏ¢
Area-51(ALWA51D-2838)
±¨¼Û
Í¼Æ¬
ÆÀ²â
  • Ì¨Ê½»úÀàÐÍ£º¼ÒÓÃµçÄÔ£¬ÓÎÏ·µçÄÔ
  • CPUÐÍºÅ£ºIntel ¿áî£i7 5930K
  • CPUÖ÷Æµ£º3.5GHz
  • ÄÚ´æÈÝÁ¿£º16GB
  • Ó²ÅÌÈÝÁ¿£º128GB+2TB
  • ÏÔÊ¾Ð¾Æ¬£ºË«NVIDIA GeForce GTX 980
  • Ô¤×°²Ù×÷ÏµÍ³£ºÔ¤×°Windows 8.1 64bit£¨64Î»¼òÌåÖÐÎÄ°æ£©
  • ²é¿´¸ü¶à²ÎÊý>>²é¿´¸ü¶à²úÆ·>>

ÍøÉÏÉÌ³ÇÉÌÆ·/¹æ¸ñ/´ÙÏú¼Û¸ñ

Ïà¹Ø±¨¼Û

Ì¨Ê½»ú±¨¼Û

Æ·ÅÆ
ÁªÏë ´÷¶û »ªË¶ »ÝÆÕ ÉñÖÛ ThinkCentre Çå»ªÍ¬·½ ºê³ž º£¶û Alienware Æ»¹û Î¢ÐÇ ¼«ÏÞ¾ØÕó »úÐµ¸ïÃü À×Éñ GAMEMAX Æ·²¬ Ë÷Ì© ·½Õý À×öª
¼Û¸ñÑ¡Ôñ
3000ÔªÒÔÏÂ 3000-4000Ôª 4000-5000Ôª 5000-6000Ôª 6000-8000Ôª 8000-10000Ôª 10000ÔªÒÔÉÏ
²úÆ·ÀàÐÍ
¼ÒÓÃµçÄÔ ÉÌÎñ°ì¹« ÓÎÏ·µçÄÔ Ò»Ìå»ú
CPUÀàÐÍ
¿áî£i7 ¿áî£i5 ¿áî£i3 ±¼ÌÚ ÈüÑï APU ËÙÁú
ÏÔÊ¾Æ÷³ß´ç
Ñ¡Åä 23Ó¢´ç¼°ÒÔÉÏ 22Ó¢´ç 21.5Ó¢´ç 20Ó¢´ç 19Ó¢´ç¼°ÒÔÏÂ
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
Alienware
Ç¿Ð¾Õæ»ú»Ê Alienware Area-51×îÇ¿°æÀ´Ï®
À×öªÊÀ¼ÍÖ÷»ú
666µÄÖ÷»úÄã»¹ÔÚµÈÊ²Ã´?À×öªÊÀ¼Íº°Äã¶çÊÖ
ÊÖ»úÈí¼þ°ì¹«ÓÎÏ·
»ªÎªP10ÍË»õ
ÈÎÕý·ÇÄÚ²¿½²»°ÆØ¹â:»ªÎªP10ÓÐÍûÍË»õ
Æ»¹û²úÆ·²âÊÔ
Æ»¹ûÃ¿ÌìÉú²ú°ë¼ÓÂØ¼Ùº¹ÒºÓÃÓÚ²úÆ·²âÊÔ
ÈÈÃÅ²úÆ·
  1. ÁªÏëÆôÌìM4360(i5 3470/4GB/1TB/19.5´ç) £¤4750
  2. À×öªÊÀ¼Íthe one£¤8888
  3. ´÷¶û9020MT(I7 4770)£¤4180
  4. ÁªÏëThinkCentre M4500t-N000£¤4500
  5. ÁªÏëThinkCentre M8500t-N000£¤6600
  6. ÁªÏëThinkCentre M8400t£¤13500
  7. ÁªÏëThinkCentre M4500s-N000£¤11700
  8. ÁªÏëThinkCentre M4500q-N000-0£¤9944
  9. ´÷¶û9010MT(i7 3770/4GB/1TB)£¤4500
  10. »ÝÆÕEliteDesk 800 G1(i5 4570)£¤7050
½¹µãÈÈ´Ê
Ó°ÒôµçÄÔ Ò»ÌåµçÄÔ ÉÌÓÃµçÄÔ ¼ÒÓÃµçÄÔ ÓÎÏ·µçÄÔÆµµÀ °²¼«ÍøÂÛÌ³ Ñ¡¹ºÖ¸ÄÏ ¿ìÀÖGO ¾«ÃÀÍ¼Ðã