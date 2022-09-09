距离发布应该不远了 英特尔公布Arc A770/750等显卡参数

作者：景博健

前几天，英特尔英特尔图形市场团队的Tom Petersen和Ryan Shrout在接受外媒PC Games Hardware和Digital Foundry采访时透露Arc A770和Arc A750桌面显卡会很快一起推出。而在近日，英特尔官方正式公布了这些显卡的参数。

Arc A770配备了完整的 ACM-G10 GPU，32个Xe核心，配备16GB或8GB的GDDR6显存，17.5Gbps的显存速率，256bit显存位宽，总带宽为560GB/s，频率为2.1GHz，其性能会在RTX 3060和RTX 3060Ti之间。Arc A750则为28个Xe核心，16Gbps的显存速率，同样是256bit显存位宽，带宽达到了512GB/s，频率为2050MHz两款显卡的最大功耗均为225W。Arc A580则具有24个Xe核心和8GB 256bit显存，不过频率只有1.7GHz。

Arc A770和Arc A750的限量版本将会在英特尔网上商店、零售和电子零售渠道提供，不过具体地区尚未公布，Arc A770的限量版本仅有16GB显存的版本。

虽然这几款锐炫桌面显卡在硬件规格上有所不同，但都具备着齐全的功能，它们都支持最新的显示规格，比如HDR、可变刷新率(VRR)、XeSS超级采样技术、光线追踪、Arc Control的可定制操作、用于AV1编解码以及其他设备专用的硬件视频编解码等。

从英特尔频繁的动作来看，这几款显卡应该会在最近正式推出，大概率会和它们的13代酷睿桌面处理器一起亮相，也就是在本月底，而正式发售则应该会在10月份。关于产品的价格，在之前的采访中，官方人员表示，虽然英特尔无法控制产品的成本，但可以绝对最终的售价，依靠价格优势与其它厂商竞争。