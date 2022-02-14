“低配”版RTX 3050桌面显卡曝光：换为GA107内核核心，显存减一半

作者：景博健

在今年年初的CES 2022上，英伟达发布了入门级游戏独显RTX 3050桌面版，采用GA106内核，2560个CUDA核心，8GB GDDR6显存(14Gbps)，128bit位宽，功耗为130W，支持光线追踪和DLSS等新技术。而在最新的曝光消息中，英伟达可能还会带来一款“低配”版本的RTX 3050。

在TechPowerUp GPU数据库中出现了一款4GB显存的RTX 3050，它并没有使用GA106内核，而是选择了和移动版RTX 3050系列一样的GA107内核，除了显存降到4GB外，在流处理器数量上也会减少。目前GA106的RTX 3050拥有2560个CUDA核心，而减配版则只有2304个CUDA核心，有点像很多年前GTX1060的6G版本与3G版本，功耗会从130W降至115W。

如果这款显卡真面市的话，不得不说，老黄这刀下的还是蛮有水准的，相较于桌面版的显卡芯片，移动版的芯片产能压力没那么大，更有益于出货，让更多消费者可以买到原价的显卡。不过，显存砍到一半，核心也减，对它的性能也就不要抱什么希望了，比移动版的RTX 3050高不了多少，大型游戏很容易爆显存，不过有DLSS技术在，一般的3A大作不要求高画质的话，流畅玩一下基本还可以。

这款低配版RTX 3050的售价预计在199美元，不管是性能还是价格，它应该精准对位AMD在CES 2022上发布的RX 6500 XT，也正好弥补了英伟达在这个价位段产品的空缺。