搭载酷睿i9售价11999元起 华为MateStation X发布

11月2日，华为在Pocket S及全场景新品发布会上推出首款酷睿i9触控一体机――华为MateStation X，售价11999元起。

华为MateStation X延续了极简设计语言，提供深空灰和皓月银两种配色，28.2英寸屏幕采用了悬浮屏贴合工艺，拥有3840x2560超高清分辨率、3:2比例，边框窄至8.5mm，屏占比达到92%，支持98% P3电影级色域与∆ E ≤1高色准，影音娱乐及内容创作体验更出色。

配置方面，华为MateStation X搭载12代酷睿i9-12900H处理器，14核20线程，睿频最高达5.0GHz，可以为内容创作者提供更高性能。同时，16GB内存、1TB SSD在应对更高负载、更大工程、更多素材是从容不迫。而12代酷睿及更快I/O性能，也可以带来更快响应速度，体验更加流畅。

华为MateStation X在支架左侧新增了1个雷电4接口，拥有高达40Gbps理论传输速率，可支持2台4K显示器或1台8K显示器外接，并且支持多屏同色实现统一的跨屏原色显示，让表格数据浏览、图像处理、视频剪辑更加高效。还可支持更多的拓展需求，如外接独立显卡、连接网线、耳机、键盘、鼠标等。

网络方面，MateStation X采用双天线 2x2 MIMO技术，支持2.5GHz和5GHz频段的Wi-Fi 6标准，在5GHz频段下最大理论峰值速率可高达2.4 Gbps。值得一提的是MateStation X创新的三重干扰防护设计，可以更加精准地识别微弱的信号，保障大型文件疾速传输，语音、视频会议等场景中用户拥有稳定流畅的网络连接体验。混合办公常态下，也能提供更可靠的远程协同工作体验。

不仅是硬件升级，华为MateStation X还带来了更丰富、人性化的智能体验。面对居家办公等需求，MateStation X提供了超级中转站功能，让碎片信息可以更加高效地在不同场景、不同设备中便捷流转。如果有文件忘在了家中也不用担心，MateStation X的远程PC功能可以随时随地访问家中一体机，并调用文件。

MateStation X采用五层AR镀膜工艺，可降低58%的屏幕反光，有效减少环境光线干扰，上同时拥有莱茵低蓝光，无频闪双重认证，可以过滤部分有害蓝光，减少频闪引发长时间观看屏幕眼睛的不适。无论是居家办公还是孩子上网课、学习，都能更专注且更护眼、省心。为了满足视频通话需求，MateStation X搭载了1080P 2M高清摄像头和、帝瓦雷音效，配合AI慧眼技术，实现摄像头能跟随人的移动调整视角，提升交流效率。

此外，MateStation X支持一键指纹开机、十点触控、智慧语音等功能，让老幼也能轻松上手，并且通过乐享移动App将丰富的移动App安装到一体机中，在大屏上获得更出色体验。

售价方面，16GB+512GB版华为MateStation X售价11999元，16GB+1TB版售价12999元;。新品于11月2日21:08在华为商城、各大授权电商、华为体验店、授权零售商开启预售，11月10日20:00正式开售。