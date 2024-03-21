玩转AIGC！ 英特尔分享又一种解题思路

随着大模型、AIGC加速在终端侧的落地，AI在日常应用、工作创作等场景中成为用户的效率助手。从芯片厂商，到设备制造商，再到软件应用开发者都在积极布局，让旗下平台借助AI创造更多的客户及用户价值。

在去年率先提出AI PC概念，并发布集成NPU的酷睿Ultra后，英特尔已经向行业及用户展现了众多AIGC应用，并与生态伙伴携手，持续扩展软硬件体系，让企业及消费者能够轻松开启“智能体验”。尽管AI PC的发展比较顺利，但正如PC应用的多元化、复杂化，AIGC等全新应用也给终端设备带来了挑战。并且，对于处在产业早期的AI PC而言，还有很多消费者需要更便捷易用的AI功能、体验和软件来了解AI PC对比传统PC的差异化，这不仅是给芯片性能、OEM产品设计出难题，更离不开软件应用的适配跟进，软硬协同才能输出“即开即用”的AI智能体验。

因此，酷睿Ultra还只是英特尔“玩转AIGC”的其中一步，面向工作站、服务器等高性能PC、企业级行业应用与解决方案，英特尔也提供了更有针对性的产品，进一步赋能合作伙伴，打造满足细分场景和需求的终端设备及方案。

3月20日，英特尔举办了主题为“英特尔单路最强‘芯’――至强W助力玩转AIGC”的分享会，详细介绍了英特尔至强W系列处理器带来的全大核、高性能、内嵌AI加速器、大内存支持、高扩展等特性，并针对产业实际需求提出了选择AIGC工作站和服务器CPU的六大倡导，为AIGC场景的工作站和服务器带来恰到好处的算力配置建议。

相比其它PC终端，工作站作为更专业生产力工具，对于数据的处理、创造有着更紧密的联系，无论是小规模工作室还是专业的影视后期企业、科研机构等组织，都离不开工作站输出的生产力。特别是数字经济时代，数据已经成为重要生产要素，工作站也成为决定一些行业、企业竞争力的重要“砝码”。英特尔中国区客户端平台业务部总经理宗晔在分享中指出，数据显示，工作站市场容量稳定并迅速增长，增长率可达到10%。并从塔式向着机架式、便携式等多形态发展，配合IAGC等创新应用，市场空间也将更为广阔。

从市场角度来看，工作站等高性能PC也必须围绕需求“定制”，这应该也是英特尔打造至强W系列的初衷之一。英特尔工作站品类产品经理葛林围绕英特尔“酷睿、至强W、至强可扩展处理器”三大品类的特性，梳理出了至强W系列面对复杂市场需求的几项优势――专业性、针对性、扩展性和经济性。

至强W系列堪称英特尔处理器家族中单路计算的最强“芯”，其与至强可扩展处理器“同宗同源”，同样拥有丰富的SUK，覆盖6核到56核(全大核)，具备单路最强可扩展性，支持纠错的ECC多通道内存(高达4TB的RDIMM内存大内存)、AI指令集、112条PCIe 5.0通道等优势。至强W系列能够提供更高的频率，虽然不如酷睿系列，但已经可以针对当下复杂场景兼顾高主频和多线程两项特性，帮助合作伙伴做到算力均衡，从而针对最终落地场景更精准把控成本。

在本次分享会中，英特尔邀请璇米科技、智微智能、昱格电子介绍了至强W系列如何赋能产品，以及合作伙伴融合AIGC特性、紧跟行业AIGC需求，带来的赛事管理、影视制作、高性能计算等软硬件解决方案。

以璇米科技展现的3D重建为例，如果是学校进行单一学生训练的运动捕捉重建，只需要在体育场部署相对轻量化设备就可以完成，甚至搭载酷睿Ultra的AI PC就可以满足。但对于场上运动员达到10人的篮球等体育赛事而言，通过AIGC与3D重建结合，对于算力的需求就增加很多。璇米科技总经理李洪刚表示，在CBA赛场需要12部高清相机来进行数据采集，加上运动员自动跟踪、3D轨迹重建与渲染，以及低时延需求，对CPU、GPU等各个硬件模块提出了难题。而且，如果CPU出现性能瓶颈意味着设备处理达到上限，最终仍无法达到预期。

围绕这些痛点，璇米科技与上海湘锦电子基于英特尔至强W系列处理器打造的3D Sport解决方案，实现了从视频采集到边缘端超低时延运动数据重建和生成。通过视觉采集到的赛事或训练等多路图像，经过至强W平台对骨骼数据、运动姿态和轨迹的实时渲染和运算分析，最后产出数据内容。3DSport 解决方案产出的内容可供智能训练、智能场馆、智能直转播和专业体育数据方案等场景使用，帮助运动员精细化训练、强化场馆管理、提升观众观赛体验，为专业体育赛事提供强有力的数据支撑。

当然，在AIGC与至强W系列处理器加持下，该方案不仅可以用于赛事、训练，还可以满足游戏、动画、虚拟人物等领域的应用，以更快更准确更低成本的方式释放数据的价值。

在影视创作行业“卷画质”“卷效率”的环境下，当场剪辑和出效果是行业新要求。昱格推出基于英特尔至强 W 系列处理器的云工作站解决方案， 为影视后期、特效、工程设计、AI 研发和地理信息等提供了远程高算力、强数据安全的体验。通过“小终端”实现“大算力”的以小博大方式，为用户提供高速创作的性能，并在 AIGC 运用中，让用户能够独立部署调用大模型的同时，保证数据安全。

在 AIGC行业对通用高性能计算的迫切需求下，智微智能(JWIPC)打造SYS-60415W GPU服务器，支持多达10块双宽度GPU计算卡，为AIGC应用提供强大的并行处理能力。借助新一代的英特尔至强 W-3400系列处理器，CPU可以提供多达112条 PCIe 5.0 通道，SYS-60415W能够实现高速数据传输和高效能计算，确保AIGC应用的流畅运行。无论是深度学习、数据分析还是内容生成，它卓越的性能、稳定性和可靠性，都将成为AIGC行业创新的坚实后盾。

英特尔中国区客户端平台业务部总经理宗晔表示：“当前，加快发展新质生产力已成为数字经济创新的发展要位，AI+ 概念加速产业百花怒放。我们致力于实现 AI 无处不在的愿景，已将 AI 推向从云到端的每个角落。在至强 W 系列处理器的高能驱动下，我们将与产业伙伴深入挖掘 AIGC 领域的应用创新，持续为创意的释放提供动力，为新质生产力的加快培育和发展注入澎湃动能。”

分享会上，英特尔还介绍了通过对AIGC多种应用测试，以至强W为基础的AIGC工作站及服务器方案提出的六大倡导，为AIGC产业应用产品提供平衡性能和成本的“甜蜜值”，最终得出结论：

1.大核核心数量16―32个;

2.满足核心数量的前提下，主频和性能线性增长关系;

3.AMX 加速可以实现4倍以上AI性能提升;

4.4 通道内存，可以支持大模型的数据吞吐;

5.支持ECC功能，保障训练和微调的稳定;

6.大于64L的PCIe可以支持至少4个加速计算卡(比如显卡，16X/显卡)全速工作。