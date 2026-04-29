如果说PC是生产力的代表，那么工作站则长期扮演着“专业生产力”的工具。既然PC已经迈入了AI PC时代，工作站自然也不甘落后，近年来与AI算力、AI应用的深度绑定，让AI工作站在专业场景下的价值愈发凸显。

以视频创作为例，想要在平台发布一期足够吸引网友观看的内容，那么除了标新立异的选题，精致的包装和特效也是必不可少的加分项。这就促使很多创作者的视频内容需要堆叠更多、更高质量的素材，10轨4K素材的剪辑离开了高性能工作站，后期真的可能要哭晕在工位了。还有一些突如其来的修改调整需求，也需要强劲的生产力保障跑赢较高时间。另外，也别忘了还有将越来越广泛应用的AI创作工具，高效融入创作流程中，AI工作站也正加速成为必选项。

当然，这些还只是AI工作站在实际业务落地的一个缩影。对于科研人员而言，AI工作站稳定可靠的算力是保障科研成果的关键。还有企业为了实现本地AI部署，满足不同部门对于差异化算力的需求，同样也少不了AI工作站的帮助。

英特尔中国区技术部总经理高宇分享道，工作站市场是一个持续成长的蓝海，近两年还有爆发式成长的势头。而这背后也是用户的需求在推动――首先是用户对算力，特别是AI算力要求不断提升;其次用户还希望AI算力平台可以有更低的部署门槛，更低的运维成本。而工作站部署方式灵活，办公环境的友好共存，更加轻量的IT运维要求，以及服务器级别的性能稳定保证等优势，让其成为这些用户的首选方案。



英特尔中国区技术部总经理高宇

面对工作站市场涌现的新机遇，英特尔恰逢其时地推出了新一代AI工作站平台――至强600系列工作站处理器与锐炫Pro B70/B65 GPU。这对AI工作站的“左膀右臂”，不仅破解了当下用户的核心痛点，更重新定义了AI工作站的性能边界与应用可能。

至强CPU+锐炫GPU组成AI工作站强大的“左膀右臂”

先来看英特尔至强600工作站处理器(代号Granite Rapid)，采用Chiplet模块化架构，最高搭载86个性能核，多线程性能较上代提升高达61%，单线程性能提升9%，最高睿频频率4.8GHz。同时在工作站关键的扩展性方面，提供多达128条PCIe 5.0通道，支持最多8张PCIe 5.0 x16扩展卡，搭配W890芯片组提供的丰富连接能力，让设备扩展更灵活。

同时在关键的AI能力方面，至强600系列支持CXL2.0技术和MRDIMM内存规格，其中MRDIMM内存可将传输吞吐提升2倍、延迟降低40%，精准破解AI推理、大数据处理中的“内存墙”难题，就像为算力传输“拓宽了道路”，让数据流动更高效。还有内置英特尔AMX引擎，新增FP16原生支持，将AI与机器学习性能提升最高达17%，图像降噪等典型影像处理场景速度提升高达4至5倍。

至于锐炫Pro B70，一个最重要的优势就在于拥有32GB大显存，一方面在专业创作、设计等应用场景下，也已应对更高负载，配合更大、更快的内存让工程加载、调整更流畅。另一方面，则同样体现在AI场景下，配合基于第二代Xe2架构的32个Xe核心，提供更高的峰值算力以及应对更大规模AI模型、更长的上下文窗口。

可以说，锐炫显卡从发布之初就凭借大显存和AI建立了“深厚”的关联，如今更是在AI大模型、智能体本地化部署和广泛业务应用的需求中展现出了极大的竞争力。当然，对于需要更高性能的多用户并发场景、企业级AI应用部署等需求，锐炫Pro B70也能够有应对之策。

至强600系列与锐炫Pro B70在实际应用中的表现又如何？

英特尔也分享了众多案例，例如凭借至强600系列处理器，气象科研人员使用它运行WRF气象预测模型，可将美国本土1小时天气预测提前12分钟，为灾害预警争取宝贵时间;在生命科学领域，它能为Alphafold 3蛋白质预测算法提速44%，每天可多预测240个中等大小生物分子结构，助力新药研发;而在内容创作场景，借助AMX和AVX512指令集加持，它能让Open Image Denoise AI降噪速度提升4倍，让设计师摆脱渲染噪点与漫长等待的困扰。

而锐炫Pro B70则在内容创作场景有十分亮眼的表现。例如，作为创作者代表的车评人韩路分享了团队通过锐炫Pro B70高效处理器10-20轨4K 60帧素材，并凭借硬件编解码优势提升了后期工作效率与流畅度。同时，韩路还分享了一组数据，针对“重型剪辑”工作，每天能够节省员工1―2小时，10名员工一个月就能节省600工时。这对于团队的运营至关重要，可以显著地降本增效。

另外，锐炫Pro B70的AI能力也可以帮助创作者快速生成图片、视频内容，来优化工作流程。更重要的是，在AI部署、企业级AI部署层面，这款显卡的能力上限也很高。

锐炫Pro B70原生支持vLLM框架，采用容器化交付全栈软件，减少配置门槛，能够做到“开箱即用”。同时，高性能大显存可轻松支持7B至100B以上各类大模型，来自合作伙伴的分享介绍了单卡部署就能支持20路会议室的实时翻译与纪要生成，8卡配置可应对50以上并发等落地案例。

还有一点值得一提，同步发布的锐炫Pro B65拥有与B70相同的32GB显存，为对显存需求高、预算有限的用户提供了灵活选择。

目前，英特尔与8家系统厂商、7家主板厂商合作，推出基于至强600的工作站整机与W890主板产品，4家AIB厂商推出多种形态的锐炫Pro B70/B65显卡，适配不同部署场景。

让AI工作站覆盖更广泛的用户需求

正如开头提到的，工作站一直是生产力的代表。无论是传统工作站，还是AI工作站，这个核心定位没有改变。所以，对于英特尔而言，面向工作站市场核心任务也没有改变，就是让工作站能够在AI时代下站稳这个定位。当然，为了达到这个目标，英特尔需要付出的努力还有很多。

在接受媒体采访时，高宇也提到，不同用户对于AI应用需求的差异也让他们对于提供AI算力的设备选择千人千面。这一点很好理解，例如AI PC也能够实现大模型、智能体的本地部署，但是当负载达到一定程度后，就需要“更强的设备”来支撑。而英特尔端边云全栈式的AI产品，让其具备了面对多元化需求定制产品的能力。

所以我们看到，面向工作站的至强600系列在算力、对内存的支持、扩展性、稳定性方面，其实有很多与生俱来的优势。这也帮助至强600系列在面对全新的AI需求，或者将AI能力融合到传统业务等场景时可以游刃有余。

高宇和英特尔技术专家王巍巍在接受媒体采访时都提到，至强在需要AI赋能的HPC应用中展现出的卓越能力。一方面，凭借至强的优势可以赋能科研应用(如AlphaFold3)，另一方面则是灵活利用HPC集群算力满足运行AI负载的需求。

也可以说，夯实至强处理器与锐炫显卡的性能、扩展性、AI、稳定可靠等关键能力是英特尔在工作站市场，特别是AI工作站领域大展拳脚的根本。而想要让更多专业用户、客户用好AI工作站平台的“左膀右臂”，英特尔还需要持续不断的生态投入。

AI在过去几年之所以能够快速发展，很重要的原因在于大模型、智能体等创新让用户和行业见证了AI的能力与价值。所以，提供AI核心平台的英特尔想要成功，就必须推动AI的规模化应用与普及。

在这方面，AI工作站似乎还是AI PC的受益者。毕竟在过去几年英特尔不仅与OEM、ISV建立了广泛的合作，打造了众多AI应用案例，还面向开发者提供了丰富的软件工具、框架。甚至在人才培养方面，英特尔的AI创新应用大赛等布局，也给AI工作站的场景化部署积蓄力量。

正因为英特尔走过了这些“来时路”，如今AI使用门槛已经越来越低，即使是对于专业用户需要的专业应用，也有越来越多、越来越成熟的产品和解决方案支持。

当然AI应用加速普及也催生了许多新需求、新场景，这也是英特尔与合作伙伴共同迎接的“新挑战”。比如很多企业在数智化转型进程中，业务并不一定需要“All in”AI算力基础设施，可能只有个别部门需要AI算力或者进行试点，那么在办公环境中部署一个多人同时使用的AI算力平台就成为更合适的方案。那这时候，不仅对于工作站的性能有要求，还需要更好用、更易用、更可靠，甚至更安静。毕竟，部门员工可能没有专业的IT知识，不具备AI部署、设备运维的能力，同时也不希望在工作中迎来一位“吵闹”的同事。

针对这些需求，高宇表示英特尔已经携手合作伙伴推出了支持液冷的设备，可以做到更安静并且设备的体积更小，还拥有强劲的算力。英特尔也在制定一些设计目标，比如酷睿+单卡机箱控制在8L以内、噪音35db以下，酷睿+双卡机箱14L以内、噪音40db以下，4卡机箱35L以内，摆脱了传统工作站“傻大黑粗”的形象，既节省空间，又适合办公环境部署。

与此同时，英特尔也在持续拓展行业应用场景，让AI落地到业务、解决时间的痛点。如英特尔与火山引擎联手推出AgentSphere一体机方案，依托至强600与锐炫Pro B70的算力优势，实现多智能体的统一纳管与协同，降低企业AI部署门槛，让员工无需在多个系统间切换，通过自然语言就能完成复杂任务。在智慧医疗领域，东华医为借助8卡B70工作站，实现病历辅助生成效率提升8倍、内涵质控提升67%，满足三甲医院的核心诊疗需求。

总而言之，在英特尔至强600系列以及锐炫Pro B70/B65这一对AI工作站“左膀右臂”的加持下，提供专业生产力和AI算力还只是基本操作。英特尔与OEM、ISV等行业合作伙伴共同努力推进的AI落地实践则更直观地展现了在数智化快速发展的今天，AI工作站具备的潜力。一方面，可以提升专业用户的能力，将产品优势转化为创作空间、企业全新业务模式。另一方面，则是给AI智能体等快速迭代的技术应用留出“游刃有余”的应对能力，共建更加开放、活跃、持续壮大的生态格局。