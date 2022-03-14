RTX 40系列显卡功耗曝光：大幅提升，RTX 4090将达600W

作者：景博健

上个月的时候，曝料人@Greymon55发布了一份清单，他指出英伟达RTX 40系列的GPU为Ada Lovelace，范围从RTX 4060到RTX 4090，全部基于5nm制程工艺，相较于RTX 30系列的三星8nm制造工艺进了一大步。其中RTX 4080-90系列会采用AD102内核，RTX 4070系列会采用AD103和AD104内核，RTX 4060系列则会使用AD106内核。而在最近，又出现了关于RTX 40系列显卡的曝光消息，其功耗相较于RTX 30系列或将大幅增长。

据曝料人@kopite7kimi称，下一代XX90级显卡的TGP(总图形功率)为600W，这说的应该就是RTX 4090，而目前RTX 3090的功耗是350W，增加了71.4%。当然，这应该是最高功耗，也就是显卡散热器最大能够压住的功耗，可能是超频之后所达到的，并不意味着显卡默认就会设置这么高的功耗。600W的功耗对于OEM厂商来说是一个挑战，不过也并没有那么复杂，目前很多风冷的显卡，如华硕的ROG STRIX 3090最大的TGP已经高达480W。

RTX 40系列应该都使用PCIe Gen5电源连接器，600W的功耗应该仍然在单根电缆的规格范围内，16 针电源线和PCIe 插槽可提供高达675W的功率。另外，曝料人@greymon55也指出RTX 3090功耗达到600W，那RTX 4090Ti的功耗则可能会是800W+。

不过目前这些还都只是曝光消息，并没有得到确认。如果功耗真的会达到这么高，那性能提升幅度如果跟不上的话，显卡的能耗比就会非常感人了，而且整机功耗也会因为显卡变得非常高，消费者也不得不为其配备更大的电源。