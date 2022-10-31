À×ÉñºÚÎäÊ¿5-SharkÈ«ÃæÆÀ²â£ºÊ×·¢13´ú¿áî£Ç¿Ð¾£¬Ó²ºË¡°öèÓã¡±³©ÍæÓÎÏ·
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
9ÔÂ·ÝµÄÊ±ºò£¬À×Éñ·¢²¼ÁËÈ«ÐÂµÄÓÎÏ·Ö÷»ú¡ªºÚÎäÊ¿5-Shark£¬Ëü²»½ö²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂ·ç¸ñµÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬»¹Ê×·¢´îÔØÁËµÚÊ®Èý´ú¿áî£´¦ÀíÆ÷£¬ÅäºÏÉÏÓ¢Î°´ïµÄRTX¸ß¶ËÏÔ¿¨£¬´ÓÍâµ½ÄÚ¶¼ÓÀ´ÁËÈ«ÃæµÄÉý¼¶£¬¼ÌÐø±ü³Ð×Å¡°ÈÃÃ¿Ò»¸öÍæ¼Ò¶¼ÄÜÓµÓÐ¼«ÖÂÓÎÏ·ÌåÑé¡±µÄÆ·ÅÆÀíÄî¡£ÄÇÃ´ËüµÄ±íÏÖµ½µ×ÈçºÎÄØ£¿½ñÌì¾Í´ø´ó¼ÒÏêÏ¸µÄÀ´¿´Ò»ÏÂ¡£
ÎÒÕâ´ÎÄÃµ½µÄÊÇ¿áî£i7µÄ°æ±¾£¬ºËÐÄÅäÖÃÐÅÏ¢¼ûÏÂÃæµÄ±í¸ñ£º
öèÓãÃÀÑ§ ÆÆÀË¶øÀ´
ºÚÎäÊ¿5-Shark²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂµÄÄ£¾ß£¬ÒýÈëÁËÈ«ÐÂµÄöèÓãÃÀÑ§Éè¼Æ£¬ÔÚÕûÌåµÄÉè¼ÆºÍÏ¸½ÚÉÏ¶¼ÈÚÈëÁËöèÓãµÄÔªËØ£¬¸øÈËÒ»ÖÖºÍÉîº£öèÓãÒ»ÑùµÄÁ¦Á¿¸Ð¡£
»úÏäÇ°Ãæ°å²ÉÓÃÁËöè³Ý×´ÁâÎÆ¸ñÕ¤£¬ÓÐ×Å´óÃæ»ýµÄ½ø·ç¿×£¬Ç¿Ð§·çµÀµÄÉè¼Æ¶Ô±ÈÆÕÍ¨Ç°Ãæ°åÉ¢ÈÈÐ§ÂÊ¸ü¸ß£¬Í¬Ê±´ÅÎüÊ½µÄÉè¼Æ¿ÉÒÔÇáËÉµØ½øÐÐ²ðÐ¶ºÍÇåÏ´¡£
ÉÏ·½³ýÁËµçÔ´ÖØÆô°´Å¥Íâ£¬»¹ÉèÖÃÁË2¸öUSB 3.2 Gen1¡¢1¸öUSB-C 3.2 Gen2ÒÔ¼°3.5mmÒôÆµ/Âó¿Ë·ç½Ó¿Ú£¬·½±ãÓÃ»§ËæÊ±Á¬½ÓUÅÌ¡¢Ó²ÅÌµÈÍâ½ÓÉè±¸»òÊÇ¶ú»úµÈÉè±¸£¬ÁíÍâ»¹ÓÐÒ»¸ö°´¼ü¿ÉÒÔ¿ØÖÆ»úÏäÄÚ·çÉÈµÄµÆ¹â¡£
»úÏä¶¥²¿ÔòÊÇ¾µäµÄ¡°öè÷¢ÆÆÀË¡±ÔìÐÍ´îÅäÉÏÁï±³µÄÉè¼Æ£¬Îª²úÆ·´øÀ´ÁË·Ç³£¸ßµÄ±æÊ¶¶È£¬ºôÎüÊ½µÄÍø¸ñÔòÈÃ»úÏä¿ÉÒÔ³ä·ÖµÄ½øÐÐÉ¢ÈÈ£¬¶øÇÒÍ¬ÑùÊÇ´ÅÎüÊ½Éè¼Æ£¬¿ÉÒÔÇáËÉ²ðÐ¶½øÐÐÇåÏ´¡£
Á½²àÔòÊÇÈú×´Òþ²Ø·ÕÎ§µÆ£¬Îª²úÆ·ÔöÌíÁË²»ÉÙµÄ¿Æ¼¼¸Ð¡£
¶øÇÒÕâ¿éÀ×Éñ»¹²ØÁËÒ»ÊÖ£¬ÔÚ¡°öè÷¢¡±µÄºóÃæÇ¶ÈëÒ»¸öºÚÎäÊ¿µÄÐÅÑöÍ¶ÉäµÆ£¬ÄÜ¹»Í¶Éä³öºÚÎäÊ¿µÄ×¨ÊôÍ¼±ê£¬ÂùÓÐÐÂÒâµÄÒ»¸öÐ¡¹¦ÄÜ¡£
ÆäÖÐÒ»²àÎª¸Ö»¯²àÍ¸Ãæ°å£¬Í¸¹ýËü¿ÉÒÔÇåÎúµÄ¿´µ½»úÏäÄÚ²¿µÄÔªÆ÷¼þ£¬»úÏäÄÚÍâµÄµÆ¹â´îÅäÆðÀ´£¬Ò²ÓªÔì³öÁË·Ç³£²»´íµÄÓÎÏ··ÕÎ§¸Ð¡£Áé¸ÐÀ´Ô´ÓÚöèÓãÎ²²¿µÄöèÎ²½Åµæ½áÔòÓÐÐ§ÌáÉýÁË»úÏäµÄ×¥Á¦£¬ÄÜ¹»¼õÉÙ»úÏä¹²Õñ£¬±ÜÃâÒ¡»ÎµÄÎÊÌâ¡£
»úÏäµÄ±³ÃæÒ²Ô¤ÁôÁËºÜ¶àµÄ½Ó¿Ú£¬°üÀ¨¶à¸öUSB-A½Ó¿Ú£¬1¸öType-C½Ó¿Ú¡¢RJ45ÓÐÏßÍø¿ÚÒÔ¼°ÒôÆµ²å¿×µÈµÈ£¬ÏÔ¿¨ÔòÌá¹©3¸öDPÒÔ¼°1¸öHDMI½Ó¿Ú£¬¿ÉÒÔÂú×ãÎÒÃÇ¶àÆÁÀ©Õ¹µÄÐèÇó¡£
È«ÐÂµÄºÚÎäÊ¿5-SharkÔÚÕûÌåÉè¼ÆÉÏÇÉÃîµÄÈÚÈëÁËöèÓãµÄÔªËØºÍÌØÐÔ£¬ÓÐ×Å·Ç³£ÏÊÃ÷ºÍ¶ÀÌØµÄ·ç¸ñ£¬±æÊ¶¶È·Ç³£µÄ¸ß¡£
Æì½¢Ö÷°å Ë®Àä¼Ó³Ö
½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ¿´¿´²úÆ·ÄÚ²¿µÄÇé¿ö£¬Ëü²ÉÓÃµÄÊÇÒ»¿éMSI Z790-AÆì½¢Ö÷°å£¬ÏÂÖÃµçÔ´²Ö£¬ÕûÌåµÄ²¼ÏßÊÇ·Ç³£¹æÕûµÄ¡£À×ÉñÒ²ÎªÏÔ¿¨×¼±¸ÁËÖ§¼Ü£¬ÓÐÐ§±ÜÃâÆä²àÍäµÄÎÊÌâ³öÏÖ¡£
CPUÊ¹ÓÃµÄÊÇ360ARGB»Ã²ÊË®ÀäÀ´±£ÕÏÆäÉ¢ÈÈ£¬½«ÔÀ´Èñ½Ç÷¢Æ¬×ª»¯Îª·½ÐÎÕÛÍäÀäÅÅ÷¢Æ¬£¬ÓÐÐ§µÄÔö¼ÓÁËÉ¢ÈÈµÄ½Ó´¥Ãæ»ý£¬Ç¿»¯ÁËÉ¢ÈÈ£¬¶øÇÒÕâ¸öË®ÀäÍ·²ÉÓÃÁËË«²ã¸ßÍ¸ÊÓÁâ×êÇÐ¸î±ÈÀý£¬ÑÕÖµ³¬¸ßµÄÍ¬Ê±»¹ÆÄ¾ßÉñÃØ¸Ð¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬À×Éñ³ÐÅµ3ÄêË®ÀäÂ©ÒºËðÊ§È«Åâ£¬ÕâµãÊÇ·Ç³£ÌùÐÄºÍ¸ºÔðµÄ£¬ÖµµÃµãÔÞ¡£
³ýÁËÀäÅÅÉÏµÄÈý¸ö·çÉÈÍâ£¬»úÏäÄÚ»¹¼Ó×°ÁËËÄ¸ö·çÉÈ£¬Ç°ÃæÈý¸öÇ¿»¯ÁË½ø·ç£¬¶øºóÃæÒ»¸öÔòÇ¿»¯ÁË³ö·ç£¬ÈÃ»úÏäÄÚ²¿µÄ¿ÕÆøÁ÷Í¨¸ü¿ì£¬ÓÅ»¯µÄ·çµÀÉè¼ÆÄÜ¹»½«ÈÈÁ¿¿ìËÙÅÅ³ö£¬ÒÔÊµÏÖ¸üºÃÉ¢ÈÈÐ§¹û¡£
Ö÷°åÉÏ¹²ÓÐ4¸öÄÚ´æ²å²ÛºÍ4¸öM.2Ó²ÅÌ²å²Û£¬Ä¿Ç°·Ö±ðÓÃÁË2¸öºÍ1¸ö£¬ÓÃ»§»¹¿ÉÒÔ×Ô¼ºÈ¥¼Ó×°ºÍÉý¼¶¡£ÁíÍâ£¬»¹ÓÐËÄ¸öSATA½Ó¿Ú£¬¿ÉÒÔ¼Ó×°»úÐµ»òÕß¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬×Ô¼ººóÆÚµÄÉý¼¶¿Õ¼ä»¹ÊÇÂù´óµÄ¡£
13´ú¿áî£ Ç¿º·ÈçË¹
Ç¿º·µÄÅäÖÃÒ»Ö±¶¼ÊÇºÚÎäÊ¿ÏµÁÐÖ÷»úµÄÒ»´óÌØµã£¬Õâ´ÎÒ²²»ÀýÍâ£¬ºÚÎäÊ¿5-SharkÊ×·¢´îÔØÁËÈ«ÐÂµÚÊ®Èý´ú¿áî£´¦ÀíÆ÷£¬ÎÒÊÖÉÏÕâ´ú´îÔØµÄÊÇ¿áî£i7-13700K£¬Õâ¿Å´¦ÀíÆ÷²ÉÓÃÁË½ø½×°æIntel 7ÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬ÐÔÄÜºË+ÄÜÐ§ºË»ìºÏCPU¼Ü¹¹£¬ÓµÓÐ8¸öÐÔÄÜºËºÍ8¸öÄÜÐ§ºË£¬¹²16ºË24Ïß³Ì£¬±ÈÇ°´úÊýÁ¿¸ü¶à£¬Æäî£Æµ×î¸ß¿É´ï5.4GHz£¬»¹ÓÐ30MBµÄÈý¼¶»º´æ¡£´Ó¸÷Ïî²ÎÊý¿´£¬Ëü¶¼³¯×ÅÉÏ´úµÄ¿áî£i9¿´ÆëÁË£¬Ö»ÄÜËµÕâ²¨ÁÏ¶ÑµÄ¹»ÃÍ¡£
ÎÒÃÇÏÈÀ´Í¨¹ý¼¸¿î×¨Òµ²âÊÔÈí¼þ¿´¿´ÆäÀíÂÛÐÔÄÜ(Ä¬Æµ)£¬½á¹ûÈçÏÂ£º
´Ó²âÊÔ½á¹ûÀ´¿´£¬È«ÐÂµÄ¿áî£i7-13700KÔÚÄ¬Æµ×´Ì¬ÏÂÒÑ¾³É¹¦³¬Ô½ÁËÇ°´úµÄ¿áî£i9-12900K£¬ÕâÐÔÄÜÕæÐÄµÄÊÇ¹»¶¥µÄ¡£
½ÓÏÂÀ´¿´¿´ÏÔ¿¨£¬ÎÒÕâ¿îÅä±¸µÄÊÇÒ»¿éÆß²ÊºçµÄRTX 3070Ti £¬²ÉÓÃGA104ºËÐÄ£¬6144¸öÁ÷´¦ÀíÆ÷£¬8GB GDDR6XÏÔ´æ£¬256bitÏÔ´æÎ»¿í£¬ºËÐÄ¼ÓËÙÆµÂÊÎª1770MHz£¬»¹Ö§³Ö¹âÏß×·×Ù¡¢DLSSµÈ¼¼Êõ¡£
ÎÒÃÇÒ²ÊÇÏÈÀ´¿´ÀíÂÛÐÔÄÜ²âÊÔ£º
¼òµ¥ºÍRTX 3060Ti×öÁËÏÂ¶Ô±È£¬»¹ÊÇÓÐÃ÷ÏÔÁìÏÈµÄ£¬¸üÇ¿µÄÐÔÄÜÒ²ÄÜÈÃÎÒÃÇÔÚÈÕ³£ÓÎÏ·Ê±¿ªÆô¸ü¸ßµÄ·Ö±æÂÊºÍ»ÖÊ¡£
Ó²ÅÌ·½Ãæ£¬ËüÅä±¸µÄÊÇÒ»¿éÈýÐÇµÄ1TB PCIe4.0¹ÌÌ¬£¬Êµ²âË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÎª6688.23MB/s£¬Ð´ÈëËÙ¶ÈÎª4945.69MB/s£¬±íÏÖ·Ç³£³öÉ«¡£
×îºóÒ²À´¿´¿´Â³´óÊ¦µÄ×ÛºÏÐÔÄÜ²âÊÔ£º
210W+µÄ×ÜµÃ·Ö£¬³É¹¦³¬Ô½99%µÄÓÃ»§£¬Õâ×ÛºÏÊµÁ¦È·Êµ¹»Ç¿º·ÁË¡£
Ë®ÀäÉ¢ÈÈ ³ÖÐøÊä³ö
Ç¿º·µÄÐÔÄÜ¿Ï¶¨Àë²»¿ªÉ¢ÈÈµÄÖ§³Ö£¬ÔÚÇ°ÃæÎÒÎª´ó¼Ò½éÉÜÁËÕâ´ÎËüµÄCPUÊ¹ÓÃµÄÊÇ360Ë®Àä£¬²¢ÇÒ»úÏäÄÚ¹²Åä±¸ÁË7¸ö·çÉÈ£¬ÏÂÃæÎÒÃÇÒ²Í¨¹ý¿¾»ú²âÊÔÀ´¿´¿´³ÖÐøµÄÐÔÄÜÊÍ·ÅºÍÉ¢ÈÈÇé¿ö¡£
Ê×ÏÈÊÇµ¥¿¾CPU£¬Ê¹ÓÃAIDA64³ÖÐøÂúÔØÔËÐÐ30·ÖÖÓ+£¬´óºËÎÈ¶¨ÔÚ5.3GHz£¬Ð¡ºËÎª4.2GHz£¬¹¦ºÄÎÈ¶¨ÔÚ235W×óÓÒ£¬ÎÂ¶ÈÔÚ95¡æ×óÓÒ£¬À×ÉñµÄÕâÌ×Ë®ÀäÉ¢ÈÈ³É¹¦Ñ¹×¡ÁËÕâ¿ÅÐÔÄÜÇ¿º·µÄCPU£¬Ã»ÓÐ³öÏÖ×²ÎÂ¶ÈÇ½¶ø½µÆµµÄÎÊÌâ¡£
CPU+ÏÔ¿¨Ë«¿¾30·ÖÖÓ£¬CPUÒÀÈ»ÊÇ235W×óÓÒ£¬ÎÂ¶ÈÔÚ95¡æ×óÓÒ;ÏÔ¿¨ÊÇ260WÉÏÏÂ£¬ÆµÂÊÎª1905MHz£¬ÎÂ¶ÈÔÚ70¡æ×óÓÒ£¬Õû»úµÄÉ¢ÈÈÊÇÍêÈ«OKµÄ¡£
»ÖÊÀÂú ³©ÍæÓÎÏ·
ÀíÂÛÐÔÄÜ¿´ÍêÁË£¬¸Ãµ½ÁËÓÎÏ·Êµ²â»·½ÚÁË£¬Õâ´ÎÖ±½Ó¾Í2K·Ö±æÂÊÆð²½£¬²âÊÔÁË¼¸¿îÍøÓÎÒÔ¼°´óÐÍµ¥»úÓÎÏ·£¬°üÀ¨¡¶ÓÀ½ÙÎÞ¼ä¡·¡¢¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·¡¢¡¶´Ì¿ÍÐÅÌõ£º°ÂµÂÈü¡·¡¢¡¶F1 2022¡·ÒÔ¼°³öÁËÃû³ÔÅäÖÃµÄ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·µÈµÈ¡£
ÏÂÃæÎÒÃÇÏÈÀ´¿´2K·Ö±æÂÊÏÂµÄ²âÊÔ½á¹û£º
½Ó×ÅÔòÊÇ¸ü¾ßÌôÕ½µÄ4K·Ö±æÂÊ£¬ÍøÓÎ¾Í²»²âÁË£¬Ö±½ÓÉÏÇ¿¶È£¬²âÊÔ½á¹û£º
´ÓÊµ²âµÄ³É¼¨À´¿´£¬ºÚÎäÊ¿5-SharkÍêÈ«¿ÉÒÔÔÚ2K·Ö±æÂÊÏÂ³©Íæ¸÷ÖÖÈÈÃÅÍøÓÎºÍ3A´ó×÷£¬ÏñÔÚ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡¢¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·µÈÓÎÏ·ÖÐ»¹ÄÜ¿ªÆô¹âÏß×·×Ù£¬½øÒ»²½ÌáÉýÓÎÏ·ÌåÑé¡£4K·Ö±æÂÊµÄ»°£¬²¿·ÖÓÎÏ·ÉÔÎ¢½µµÍÏÂ»ÖÊ£¬»òÊÇ¿ªÆôDLSSºó£¬Í¬Ñù¿ÉÒÔÁ÷³©µÄÔËÐÐ£¬×ãÒÔÂú×ã¾ø´ó¶àÊýÍæ¼ÒµÄÓÎÏ·ÌåÑéÐèÇóÁË¡£
²»¹âÓÎÏ· ÒàÉú²úÁ¦
µ±È»£¬ÐÔÄÜÈç´ËÇ¿º·µÄÖ÷»ú³ýÁË¿ÉÒÔÍæÓÎÏ·Íâ£¬Í¬Ñù¿ÉÒÔÌá¹©·Ç³£Ç¿º·µÄÉú²úÁ¦£¬ÎÒ²âÊÔ¼òµ¥²âÊÔÁË¼¸Ïî£¬Ê×ÏÈÊÇPCMark10»ù×¼²âÊÔ£¬ËüÖ÷ÒªÉæ¼°µ½ÍøÒ³ä¯ÀÀ¡¢ÊÓÆµ»áÒé¡¢Ó¦ÓÃÆô¶¯¡¢ÎÄµµ¼°±í¸ñ±àÐ´ÒÔ¼°ÕÕÆ¬±à¼¡¢ÊÓÆµ±à¼ºÍÍ¼ÐÎÐÔÄÜµÈÏîÄ¿£¬×îÖÕµÃ·ÖÎª8995£¬Ò»°ã¸ßÐÔÄÜµÄÓÎÏ·±¾Ò²¾ÍÔÚ6000+£¬Ö»ÄÜËµÕâ¾ÍÊÇ¾ø¶ÔµÄÐÔÄÜÁË¡£
½Ó×ÅÊÇÁ½¿îÄ¿Ç°²»ÉÙÐ¡»ï°é¶¼»áÓÃµ½µÄ×¨ÒµÈí¼þPhotoShopºÍPremiere Pro£¬°æ±¾¾ùÎª2022°æ£¬Ê¹ÓÃÁËPugetBench²âÊÔ²å¼þ£¬Ö¼ÔÚÊ¹ÓÃÕæÊµÏîÄ¿ºÍ²Ù×÷²âÊÔÐí¶àÁ÷ÐÐµÄ×¨ÒµÓ¦ÓÃ³ÌÐò£¬Á½¸öÏîÄ¿µÄ²âÊÔ³É¼¨·Ö±ðÎª1325ºÍ1011£¬¶¼ÊÇ·Ç³£¸ßµÄ·ÖÊý¡£
×îºóÊÇCrossMark£¬Ëü¸²¸Ç´´ÔìÁ¦¡¢Éú²úÁ¦ºÍÏìÓ¦ËÙ¶ÈÈý´óÎ¬¶È£¬ÆäÖÐÉú²úÂÊ²âÊÔ¿¼²ìÕû»úµÄÎÄµµ±à¼¡¢±í¸ñ´¦Àí¡¢ÍøÒ³ä¯ÀÀÐÔÄÜ;´´ÔìÐÔÔò¿¼²ìÕû»úµÄÍ¼Æ¬±à¼¡¢Í¼Æ¬×éÖ¯¡¢ÊÓÆµ±à¼ÐÔÄÜ;·´Ó¦ÄÜÁ¦¿¼²ìÕû»úÔÚ³ÌÐòÆô¶¯¡¢¿ªÆôÎÄ¼þ¡¢¶àÈÎÎñ¹¤×÷Ê±µÄ±íÏÖ£¬¶Ô´¦ÀíÆ÷µÄµ¥Ïß³ÌÐÔÄÜÓÐ×Å·Ç³£¸ßµÄÒªÇó£¬ÄÜ¹»ºÜºÃµÄ·´Ó³µçÄÔÈÕ³£ÊÂÎñµÄ´¦ÀíÐ§ÂÊ£¬×îÖÕµÃ·ÖÎª2294,£¬ºÜ¸ßµÄÒ»¸ö³É¼¨ÁË¡£
´Ó¸÷ÏîµÄ²âÊÔ³É¼¨À´¿´£¬ºÚÎäÊ¿5-Shark¶¼Ô¶³¬µ±ÏÂµÄÇá±¡±¾£¬ÓÃËüÎÞÂÛÊÇä¯ÀÀÍøÒ³¡¢±à¼ÎÄµµ£¬»¹ÊÇ´¦ÀíÐ©Í¼Æ¬ÊÓÆµ£¬¶¼»áÓÐ×Å¸ü¸ßÐ§ÂÊ¡£
ÆÀ²â×Ü½á
×÷ÎªÀ×ÉñÈ«ÐÂµÄÓÎÏ·Ö÷»ú£¬ºÚÎäÊ¿5-SharkÑÓÐøÁË¸ÃÏµÁÐÓ²ºËµÄÉè¼ÆºÍÐÔÄÜ£¬ÓÉÍâµ½ÄÚ¶¼ºÜºÃµÄÚ¹ÊÍÁËöèÓãµÄÁ¦Á¿¸Ð¡£Áé¸ÐÔ´×ÔöèÓãµÄÉè¼Æ²»½öÓÐ×Å³¬¸ßµÄ±æÊ¶¶È£¬Ò²´øÀ´ÁËºÜ¶à¶ÀÌØµÄÌØÐÔ¡£¶ø¿áî£i7-13700K+RTX 3070TiµÄ×éºÏÌá¹©ÁË³äÅæµÄÓ²¼þÐÔÄÜ£¬´îÅäÉÏÈ«ÐÂÉè¼ÆµÄË®ÀäÉ¢ÈÈ£¬ÈÃÐÔÄÜ³ä·ÖµÄÊÍ·Å³öÀ´£¬±£ÕÏÍæ¼ÒÄÜ¹»ÔÚ2KÉõÖÁ4K·Ö±æÂÊ»ñµÃÁ÷³©Ë¬¿ìµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
ºÚÎäÊ¿5-Shark¾ùÑ¡ÔñÁË´óÆ·ÅÆÅä¼þ£¬ÔÚÆ·ÖÊÉÏºÜÓÐ±£ÕÏ£¬À×Éñ»¹»áÌá¹©ÈýÄêÖ÷ÒªÓ²¼þ±£ÐÞÒÔ¼°ÈýÄêµÄÉÏÃÅ·þÎñ£¬Ë®ÀäÈýÄêÂ©ÒºËðÊ§È«ÅãµÈÊÛºó·þÎñ£¬ÈÃÍæ¼Ò¹ºÂò¸üÎÞºó¹ËÖ®ÓÇ¡£ÁíÍâ£¬¶ÔÓÚ·ÇDIY´ïÈËÀ´Ëµ£¬ÕâÀàÆ·ÅÆÖ÷»ú¼ÈÄÜÊ¡Ê±Ê¡ÊÂ£¬¶øÇÒÒ²ÓµÓÐºóÆÚÉý¼¶¿Õ¼ä£¬¸ü¼ÓÖµµÃÑ¡Ôñ£¬¸ÐÐËÈ¤µÄÐ¡»ï°é¿ÉÒÔ³Ã×ÅË«Ê®Ò»¿¼ÂÇÈëÊÖÒ»²¨¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â