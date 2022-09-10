锐龙5 7600X初步跑分成绩曝光：开启CPB性能大增

作者：景博健

上月底的时候，AMD带来了全新的锐龙7000系列桌面处理器，首发型号包括锐龙9 7950X、锐龙9 7900X、锐龙7 7700X以及锐龙5 7600X，官方表示，锐龙7000系列处理器基于台积电5nm工艺打造，采用全新的Zen4架构，相较于前一代IPC提升了13%，但线程性能提升了29%，多线程则提升了35%。同时它也支持DDR5、PCIe 5.0总线，并首次采用AM5封装接口，新品将会在9月27日正式开售。而在最近，外媒也曝出了其中最便宜型号锐龙5 7600X的初步跑分成绩。

该测试搭配的是DDR5-6000内存，并在X670E主板上进行的，使用了最新的BIOS。在关闭CBP的情况下，锐龙5 7600X在单核测试中得分为1681分，多核成绩为13003，其CPU温度为56℃，峰值功耗为60.2W，核心频率为4.7GHz;而开启CBP(核心性能提升)后，单核成绩升到了1920，增幅为14.2%，多核成绩提升到14767，提升为13.5%，而CPU温度达到了92.1℃，功耗来到了110W，频率为5.455GHz。

从测试结果看，在关闭CPB的情况下，锐龙5 7600X对比5600X单核提升为10%左右，多核提升则达到了20%;开启CPB后，单核提升来到了26%左右，多核则来到了37%左右，提升还是很明显的。目前这些也只是早期的测试结果，后续随着BIOS的更新，其性能会有所提升。