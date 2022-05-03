AMD RDNA3架构显卡最新曝光：规格参数有所“缩水”

作者：景博健

最近关于AMD下一代RDNA3显卡的传闻可以说非常多，前几天曝料达人MILD 称基于Navi 31打造的RX 7900 XT光栅化性能将比RX 6900 XT至少提升1倍，Greymon55则指出，Navi 31的单精度浮点(FPS2)可以摸到92TFLOPs，能与GeForce RTX 4090，这几乎4倍于Navi 21的RX 6900 XT ，它最高可配置15360个流处理器，不过最新的曝料消息似乎否定了这些。

据Greymon55最新的说法，Navi 31并不会配置120个计算单元和15360个流处理器，而是96个计算单元和12288个流处理器，作为参考，如果Navi 31达到3GHz，则其FP32性能只能达到73 TFLOPs，比92 TFLOP显着下降。Navi 32也是如此，它配备8192个流处理器，而不是10240个内核，Navi33则是4096个内核而不是5192个。Navi 33被认为是AMD的RDNA3产品矩阵中唯一的单片GPU。相比之下，Navi 31和Navi 32仍被认为具有多芯片模块(MCM)封装。

AMD基于RDNA3架构所打造的Radeon RX 7000系列显卡预计将在今年年底推出，首批应该是搭载Navi 31的旗舰产品，而Navi 32的次旗舰则会在2023年第一季度发布。而除了AMD外，英伟达也在全力准备全新的RTX 40系列显卡，预计会在今年9月份发布，两者在今年年底来一次正面对决。