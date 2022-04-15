锐龙7 5800X3D多款游戏实测数据曝光：与酷睿i9-12900K基本打平

作者：景博健

上月中，AMD发布了此前在CES2022上预告的锐龙7 5800X3D，相较于和锐龙7 5800X，它本身拥有32MB三级缓存，在此基础上通过3D V-Cache技术进一步堆叠封装了64MB缓存，三级缓存扩容到了96MB，再加上4MB二级缓存，总缓存容量达到了100MB。根据此前XanxoGaming的测试结果，锐龙7 5800X3D在跑分方面与常规版本并没有什么提升，与酷睿i9-12900K的对比仍有着比较大的差距，但在720P的《古墓丽影》测试中却取得了不错的领先。日前，XanxoGaming放出了1080P分辨率下更多游戏的测试结果。

这次锐龙7 5800X3D和酷睿i9-12900KF都用的是4*8GB 3200MHz的内存，测试游戏包括：《无主之地3》、《控制》、《死亡搁浅》、《F1 2020》、《最终幻想》、《地铁：离去》、《古墓丽影：暗影》以及《巫师3》，画面均为1080P分辨率。从结果来看，在《最终幻想》、《古墓丽影》和《巫师3》三款游戏中，锐龙7 5800X3D有着一定幅度的领先，最大的是《最终幻想》，达到了29%，其它游戏基本处于同一水准。

锐龙7 5800X3D应该是AMD在AM5平台到来前做的最后努力，它们应该不会在8核以上的锐龙5000系列处理器上去尝试3D V-Cache技术了，不过从效果上来说还是不错的，超大缓存的加持让游戏性能可以和顶尖产品相持平，单从玩游戏角度来说，449美元（国行3099元）的价格还可以，不过考虑到综合性能以及性价比来说，同价位的酷睿i7-12700K似乎要更好一些。