AMD RX 6X50 XT系列显卡参数跑分全曝光：RX 6950 XT小胜RTX 3090Ti

作者：景博健

根据之前的消息，AMD将会在5月10日发布全新的RX 6X50 XT系列显卡，旗舰级的公版AMD Radeon RX 6950 XT将采用与目前RX 6800 XT黑色版相同的设计，而另外两款卡将在设计上进行重大改进，RX 6750 XT将采用三风扇和稍大的2插槽设计，而RX 6650 XT将采用双风扇设计。日前，有外媒曝出了这三款显卡的详细规格参数和跑分测试成绩，主要升级在于更快的显存速率和更高的频率以及功耗上的小幅提升，其中最顶级的RX 6950 XT成功超越英伟达的旗舰卡RTX 3090Ti。

根据曝光，RX 6950 XT基于Navi 21 XTX核心，拥有80个计算单元，5120个流处理，游戏频率为2100MHz，加压频率为2310MHz，16GB GDDR6显存和128MB无限缓存，256位显存位宽，18Gbps显存速率，功耗为335W。

RX 6750 XT则基于Navi 22 XT核心，40个计算单元，2560个流处理器，游戏频率为2495MHz，加压频率为2600MHz，12GB GDDR6显存和96MB无限缓存，192位显存位宽，18Gbps显存速率，功耗增加到250W。RX 6650 XT是Navi 23 XT核心，32个计算单元，2048个流处理器，游戏频率2410MHz，加压频率2635MHz，8GB GDDR6显存和32MB无限缓存，128bit显存位宽，17.5Gbps显存速率，功耗为180W。

测试成绩方面，测试平台采用的是锐龙7 5900X3D处理器以及DDR4-3600内存，旗舰级的RX 6950 XT在3D Mark Time Spy中取得了22209的成绩成功超越了RTX 3090Ti的20855，幅度约6.5%，对比RX 6900 XT的18463有着很大的提升，达到了约20%。而RT 6750 XT也小幅领先了RTX 3070，对比之前的RX 6700 XT也有着约16%的提升，RX 6650 XT则略强于RTX 3060。

3DMark Fire Strike测试中，RX 6950 XT的Fire Strike、Fire Strike Extreme以及Fire Strike Ultra成绩分别为61950、30380和15159，RX 6750 XT为38305、18651、9146，RX 6650 XT则是29520、13559、6735。 3DMark Port Royal光追测试中，三款显卡的得分为10824、6369以及4697，其中RX 6950 XT接近RTX 3080，RX 6750 XT则与RTX 2080差不多，不敌 RTX 3060 Ti ，RX 6650 XT则小幅领先RTX 3050，英伟达凭借着更加先进的RT核心，在光追方面依旧有着比较大的领先。

在曝光中也提到了三款产品的价格，RX 6950 XT、RX 6750 XT、RX 6650 XT分别为1099美元(约合人民币7326元)、549美元(约合人民币3659元)和399美元(约合人民币2660元)，对比之前的产品价格都有小幅提升，不过这些价格尚未得到确认，而且应该是公版定价，OEM版的价格还得等产品正式发布会才能知道。

从跑分结果来看，全新的RX 6X50 XT系列显卡确实蛮强的，新旗舰在一些测试中成功超越RTX 3090Ti，其它两款也小幅领先同级别的N卡，不过除了跑分外，在游戏以及其它场景的实际体验则更为重要，在显卡正式解禁后应该就会可以知道了，我很期待它们在实际体验中表现。

当然，虽然AMD的RX 6X50 XT系列的表现很不错，拉近了与英伟达的差距，不过再有几个月，英伟达将会带来全新架构的RTX 40系列显卡，而自家的 RX 7000系列预计也会在今年年底登场，对于消费者来说就需要在趁早下手或是继续等待中进行抉择，能够取得怎样的市场表现还不好说。