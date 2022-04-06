AMD RX 6X50 XT显卡将推迟至5月10号发布 升级至18Gbps显存速率

作者：景博健

根据此前的消息，AMD计划在4月20日发布全新的Radeon RX 6950 XT、RX 6750 XT、RX 6650 XT显卡以及此前在CES2022上预热的锐龙7 5800X3D处理器，不过根据最新的曝光消息，它们将会被推迟一段时间。据外媒Videocardz报道，AMD的三款新显卡将会被推迟到5月10日发布，具体的原因尚不清楚，同时面向DIY市场的RX 6400也将在同一天正式上市。此前曝料非常准确地Disclosuzen还提供了一张三款显卡的图片。

旗舰级的公版AMD Radeon RX 6950 XT将采用与目前RX 6800 XT黑色版相同的设计，而另外两款卡将在设计上进行重大改进，RX 6750 XT将采用三风扇和稍大的2插槽设计，而RX 6650 XT将采用双风扇设计。这三款显卡的显存速率都将升级到18Gbps，性能进一步提升。

根据之前的一些曝光，三款依旧为7nm制程，较之前RX 6X00版本主要是一些细节上的升级，RX 6650 XT将会配备2048流处理器，8GB GDDR6显存，128bit位宽;RX 6750 XT则是2560个流处理器，12GB GDDR6显存,192bit位宽，两款的显存速率都将从16Gbps升级到18Gbps。旗舰级的RX 6950 XT为5120流处理器，16GB GDDR6显存位宽，256bit位宽，显存速为18Gbps，功耗会提升到350W。

目前距离AMD三款全新显卡的发布时间还有1个月的时间，期间应该会有更多曝光消息传出。而随着英特尔推出全新的Arc系列独显，游戏显卡市场开始走向英伟达、AMD和英特尔“三足鼎立”的趋势，竞争变得更加激烈。