戴尔OptiPlex 7000 SFF/Micro商用主机评测：小巧玲珑，可堪大用

作者：景博健

作为生产力工具的商用PC，除了有着出色的硬件性能外，在稳定性、数据安全性、售后服务等多个方面，相比消费级PC产品有着绝对的优势，并且还能满足企业的高定制化需求。前段时间，深耕商用PC市场多年的戴尔发布了全新的OptiPlex 7000系列商用台式机，我们非常有幸拿到了其中的戴尔OptiPlex 7000 SFF小型机和OptiPlex 7000 Micro微型机，今天就和大家来聊聊这两款产品。

外观设计：小巧机身，灵活部署

戴尔OptiPlex 7000 SFF和OptiPlex 7000 Micro商用主机都采用了该系列一贯的商务风，正面均设计了大面积的散热格栅，确保产品的散热效率。

它们摆放时所占据的空间仅有传统大主机的三分之一，甚至更少，在桌面上不会占据太大的空间，让桌面更加整洁美观。

尤其是OptiPlex 7000 Micro，它甚至小到还没有一本书高，加上不到1kg的重量，单手即可轻松拿起，每天都将主机带回家这种事在它身上完全可以实现。

除了可以立放外，两款主机的侧面均配有防滑脚垫，还可以平放在桌面上，安置在显示器下方。

而OptiPlex 7000 Micro还能够搭配戴尔微型机一体式支架，直接挂在显示器背后，打造一体机解决方案，进一步节约桌面的空间。

小巧的机身让这两款商用主机在部署上能够更加灵活，适应更多办公场景。

尽管尺寸非常的小巧，两款产品也都为用户准备了非常丰富的接口。OptiPlex 7000 SFF正面有2个USB2.0 Type-A接口、1个USB3.2 Gen2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen2×2 Type-C接口以及3.5mm耳机接口，方便用户使用硬盘传输数据或连接一些外设。

背面除了线路输入音频端口外，还有2个USB2.0 Type-A接口、3个USB3.2 Gen1接口、1个USB 3.2 Gen2、1个RJ45网口以及3个DP1.4接口，下方的独显则提供了2个DP1.4接口，接口这块非常的丰富。

另外一款OptiPlex 7000 Micro的正面有1个USB3.2 Gen2 Type-A接口、1个USB3.2 Gen2×2 Type-C接口、1个3.5mm音频接口以及1个线路输入音频端口。

背面则有2个USB Gen2 Type-A接口、1个USB3.2 Gen1 Type-A接口、3个DP1.4a接口以及1个RJ45网口，基本可以满足用户日常的外接需求，在机身如此迷你的情况下，实属不易了。

内部设计：麻雀虽小，五脏俱全

说完了外观，接下来聊聊机箱内部，先来看看OptiPlex 7000 SFF。它的内部设计的非常紧凑，布线非常规整，主板上提供了四个内存插槽，可在标配的基础上再进行内存扩展，最高可扩展至128GB。

主机标配了1个2280 M.2固态硬盘，主板上还有1个2230和1个2280的M.2 SSD插槽以及3个可以接3.5/2.5英寸硬盘或光驱的SATA3.0插槽，可以对储存空间进行升级。主板上方设置了一个硬盘支架，可用于放置2.5/3.5英寸硬盘。显卡部分也可以替换为其它半高显卡，对配置进行升级。

更小巧的OptiPlex 7000 Micro内部则更加紧凑，非常符合那句俗话“麻雀虽小，五脏俱全”，除了标配的1块M.2固态硬盘外，还有预留了一个M.2插槽，可以使用2230/2280 SSD进行扩展。

主板上共有两个内存插槽，我这台配备了32GB的内存，用户可以根据自身需求继续进行升级和扩展。

在如此狭小的机身内，依旧保持着不错的扩展性，实属不易了。

性能测试：强悍性能，流畅高效

我拿到的戴尔OptiPlex 7000 SFF和OptiPlex 7000 Micro商用主机均搭载了全新的第十二代酷睿i7-12700博锐处理器，10nm制程工艺，8颗性能核心+4颗能效核心，共12核20线程，最高睿频可达4.9GHz，25MB三级缓存，基础功耗为65W，另外OptiPlex 7000 SFF还配备了一块AMD入门级独显RX550。

下面我们先通过一些专业测试软件看看它们CPU的理论性能，测试结果如下：

从测试结果可以看到，与前代酷睿i7-11700F相比，酷睿i7-12700博锐处理器在单核及多核性能都有着非常大的提升，为我们应对日常的办公需求打下了坚实的基础，而OptiPlex 7000 SFF得益于稍大一些的机身，散热会更好一些，性能释放更强一点，成绩也更好一点。

接下来是PCMark10的基准测试，它主要针对网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写以及照片编辑和视频编辑渲染等项目，这些项目非常符合我们的日常办公，两款产品的表现都非常不错。

然后是PCMark 10应用程序测试，它主要针对Office程序的使用，这也是我们日常办公最长使用的软件。四个项目的得分都蛮高的，编辑Word文档、Excel表格或是做PPT都难不倒这两款产品。

值得一提的是，除了我本次拿到的配置外，作为商用主机，OptiPlex 7000 SFF和OptiPlex 7000 Micro都提供了非常丰富的可选配置和服务，包括处理器、操作系统、内存、硬盘、显卡、接口、办公软件、保修服务等，都可以根据企业用户的需求，灵活的进行选择和配置。

软件功能：AI加持，体验升级

当然，除了强悍的硬件配置外，为了给用户带来更好地使用体验，OptiPlex 7000 SFF和OptiPlex 7000 Micro还搭载戴尔智能调优软件Dell Optimizer，通过人工智能和机器学习针对大家日常办公使用时的痛点进行了优化，从而提供办公效率，优化办公体验。

像在ExpressResponse快速响应中，可以添加五个高频使用的程序，Dell Optimizer会学习程序对PC资源的使用情况，针对性的进行优化。通过这种学习，可以让应用程序的开启速率以及在不同程序之间的切换速率得到提升，提升办公的效率。

目前很多企业都会召开线上会议，尤其是疫情期间变得更为频繁，它所拥有的智能音频功能则能够发挥非常大的作用，程序内置了多种环境预设，可以根据不同的环境对背景噪音和回音进行消除，稳定人声，带来高质量的线上会议体验。同时3D音频功能还能让耳机实现3D音频效果，打造身临其境的音频体验。

它还支持ExpressConnect，可以为会议提供最大的带宽，保障视频会议的流畅，而且还能通过多项指标来分析网络连接质量，自动切换性能更好的网络。

散热测试：安静稳定，无惧负荷

作为商用主机，面对高负载的时候，稳定性同样是重中之重，所以使用AIDA64进行了对两款主机进行了烤机测试。首先是OptiPlex 7000 SFF，30分钟满载运行，CPU刚开始会飙到100W+，之后稳定在65W，CPU温度为79℃左右，没有出现死机的问题;

双烤测试中，CPU和GPU均满载运行30分钟+，CPU为65W，温度在76℃左右，GPU为30W，温度在92℃左右，依旧稳定运行。

接着是OptiPlex 7000 Micro，在进行测试之前我还是有点担心的，毕竟它的体积确实太小，想要压住65W TDP的处理器还是有一定难度的，不过从结果来看，它表现还是非常不错的，满载运行30+分钟，CPU功耗也是先飙到了100W+，之后稳定在了65W，CPU温度在88℃左右，稍高了一点，不过仍在安全值之下，电脑运行的非常稳定。

而且两款产品在满负荷运行状态下的噪音都非常小，实测OptiPlex 7000 SFF人位噪音为36分贝左右，OptiPlex 7000 Micro人位噪音为37分贝左右，对于自己和周围同事的影响都比较小。

配件介绍：丰富配件，任意搭配

戴尔为广大商务人士准备了非常丰富的配件，比如我这次用的显示器C2423H，FHD分辨率，99%sRGB色域，配备了弹出式的摄像头可用于视频会议，并且有着非常丰富的接口;

KM7321键鼠套装有着36个月续航，而且支持2.4G无线和蓝牙5.0两种连接方式，可以摆脱线缆束缚;

WL7022无线降噪耳机，支持主动降噪，在视频会议和聊天时更加安静清晰;

MH3021P多功能会议终端，内置扬声器带来更加出色的会议体验，配备的接口还能连接显示器及外设，一个设备多种用途。

当然，除了这些外还有很多配件可供用户选择，大家可以根据自身需求进行购买。

写在最后：小巧玲珑，可堪大用

作为商用主机，戴尔OptiPlex 7000 SFF小型机和OptiPlex 7000 Micro微型机除了拥有出色的硬件性能和稳定外，Dell Optimizer的丰富功能也能够为用户带来更好的商务办公体验，而小巧的机身让它们部署起来更加灵活，可以应对更多办公场景。而且两款产品都提供了非常丰富的配置和服务可供选择，商务人士或者企业IT采购人员可以根据需求进行配置。