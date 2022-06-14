GTX 1630ÑÓ³Ù·¢ÊÛ£¬RTX 40ÏµÁÐÍÆ³ÙÒ»¸öÔÂ RTX 30ÏµÁÐ¿ªÊ¼Çå¿â´æ£¿

ÉÏ¸öÔÂµÄÊ±ºò£¬ÏûÏ¢³ÆÓ¢Î°´ï½«»áÔÙÔÂµ×ÍÆ³öÈëÃÅ¼¶¶ÀÏÔGTX 1630£¬²»¹ýÔÙ±¾ÔÂ³õµÄÊ±ºòÓ¢Î°´ïÏòÆäºÏ×÷»ï°éÌá¹©ÁËÐÂµÄ½ûÔËÐÅÏ¢£¬²¢½«2022Äê6ÔÂ15ÈÕÁÐÎªÐÂµÄ·¢²¼ÈÕÆÚ£¬µ«¾ÍÔÚÂíÉÏµ½½â½ûµÄÈÕ×ÓµÄÊ±ºò£¬Ó¢Î°´ïÔÙ´ÎÖÂº¯¶ÊÂ»áºÏ×÷»ï°é£¬¸üÐÂÁË½ûÔËÊ±¼ä±í£¬½«½â½ûÊ±¼äÉèÖÃÎªÁË´ý¶¨¡£
ËäÈ»¹Ò×ÅGTX 16ÏµÁÐµÄÃû×Ö£¬µ«Õâ¿î¿¨ÔÚ¹æ¸ñ²ÎÊýÉÏÏà½ÏÓÚÇ°±²GTX 1650½øÐÐÁË²»Ð¡µÄËõ¼õ£¬ºËÐÄÊýÁ¿¸üÉÙ£¬12GbpsÏÔ´æËÙÂÊ£¬64Î»ÏÔ´æÎ»¿í£¬×î´óÀíÂÛ´ø¿íÎª96GB/s£¬ÐÔÄÜÏò6ÄêÇ°µÄGTX 1050Ti¿´Æë¡£
¶ø³ýÁËÕâ¿îÈëÃÅÁÁ»ú¿¨Íâ£¬¹ØÓÚÏÂÒ»´úRTX 40ÏµÁÐÏÔ¿¨Ò²´«À´ÁËÍÆ³Ù·¢²¼µÄÏûÏ¢¡£¸ù¾Ý×îÐÂµÄÏûÏ¢£¬RTX 4090µÄ·¢²¼³ÙÁËÒ»¸öÔÂ£¬´Ó8ÔÂµ½9ÔÂ£¬RTX 4080µ½10ÔÂ£¬RTX 4070Ôòµ½ÁË11ÔÂ¡£
µ±È»£¬ÕâÐ©²¢²»ÊÇ×îÖÕµÄÊ±¼ä£¬ÏÔ¿¨ÊÐ³¡µÄÇé¿öÕýÔÚÑ¸ËÙ±ä»¯¡£¶ø¹ØÓÚÍÆ³ÙµÄÔÒò£¬×î´óµÄ¿ÉÄÜ¾ÍÊÇÓ¢Î°´ïÏëÒªÔÚÐÂÏÔ¿¨À´ÁÙÖ®Ç°£¬¾¡¿ÉÄÜµÄÏúÊÛRTX 30ÏµÁÐÏÔ¿¨£¬AIBÏÖÔÚÔ¤¼ÆRTX 30ÏµÁÐ»á½µ¼Û£¬µ«Ó¢Î°´ïÉÐÎ´È·ÈÏ´ËÀà¼Æ»®¡£
Èç½ñ¾àÀëRTX 30ÏµÁÐµÄ·¢ÊÛÒÑ¾¹ýÈ¥Ò»Äê¶àÊ±¼ä£¬ÏÔ¿¨ÊÐ³¡·¢ÉúÁË·Ìì¸²µØµÄ±ä»¯£¬Ò»·½ÃæËæ×ÅËæ×ÅÒßÇéÖð²½×ßÏòÆ½ÎÈ£¬Ð¾Æ¬¹©Ó¦¿ªÊ¼»Ö¸´£¬ÁíÒ»·½Ãæ£¬È«Çò·¶Î§ÄÚ¶ÔÓÚÐéÄâ»õ±Ò½»Ò×ºÍÍÚ¿ó¶¼½øÐÐÁËÑÏ¸ñµÄ¼à¹Ü£¬ÐéÄâ»õ±ÒÐÐÒµ½øÈëº®¶¬£¬¡°ÍÚ¿ó³±¡±Öð½¥ÍËÈ¥£¬Èç½ñÏÔ¿¨µÄ¹¤Ðò¹ØÏµÒÑ¾Öð²½×ßÏòÁËÆ½ºâ£¬ÓëÖ®Ç°ÏÔ¿¨¼Û¸ñ¿ªÊ¼Ò»Â·ÅÊÉý£¬ÉõÖÁ´ïµ½2-3±¶Ïà±È£¬×Ý¹ÛÄ¿Ç°µÄÏÔ¿¨ÊÐ³¡£¬¸÷´óµçÉÌÆ½Ì¨µÄ¼Û¸ñ»ù±¾ÒÑ¾»Ø¹éµ½ÁËÏÔ¿¨¸Õ¸Õ·¢ÊÛÊ±µÄÔ¼Û£¬ÓÐÐ©ÉõÖÁ»á¸üµÍÒ»µã£¬¶øÇÒ»¹¸ÏÉÏ618µçÉÌ½Ú£¬ÏÖÔÚËãÊÇ¸öÈëÊÖÏÔ¿¨µÄºÃÊ±»ú¡£¼Û¸ñ¸Õ¸Õ×ßÏòÆ½ÎÈ£¬¶ÔÓÚÓ¢Î°´ïÀ´Ëµ£¬³Ã´Ë»ú»áÇåµôÖ®Ç°RTX 30ÏµÁÐµÄ¿â´æÔòÊÇ¸ö·Ç³£ºÃµÄÊ±»ú£¬ÑÓ³Ù·¢²¼ÐÂÏÔ¿¨ÊÇ¸öºÏÀíµÄ¾ö²ß¡£
²»¹ýÎÒ¸öÈËÈÏÎª£¬RTX 30ÏµÁÐÏÔ¿¨¼Û¸ñÔÚ½ü¼¸¸öÔÂÓ¦¸Ã²»»á³öÏÖ´ó·ùÏÂµø£¬Ò»·½ÃæÊÇÏÔ¿¨³§ÉÌµÄÔ²ÄÁÏºÍÔËÊä³É±¾½ÏÖ®Ç°¶¼ÓÐÉÏÕÇ£¬ÁíÒ»·½ÃæÊÇ£¬RTX 40ÏµÁÐÇ°ÆÚ·¢²¼µÄ¾ùÎª¸ß¶ËÐÍºÅ£¬¼Û¸ñ½Ï¹ó£¬¶ÔÓÚÔ¤ËãÓÐÏÞµÄÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬Ñ¡ÔñRTX 30ÏµÁÐ¿ÉÄÜ»¹ÊÇ¸üºÃµÄÑ¡Ôñ£¬Õâ¸ö¹©Ðè¹ØÏµÊÇ±È½ÏÎÈ¶¨µÄ£¬Ó¢Î°´ïÃ»µ½´ó·ù½µ¼ÛÇå²ÖµÄ½×¶Î¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á