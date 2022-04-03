AMD RX 6300桌面显卡曝光：全新入门“亮机卡”？

作者：景博健

在年初的CES 2022上，AMD推出了多款显卡新品，其中桌面带来了RX 6500 XT和RX 6400，两者都采用Navi24核心，前者定位为1080P分辨率下的流畅运行3A大作，后者则是一款入门级别的产品。而最新的消息显示，AMD还将推出一款定位更低的桌面级显卡RX 6300。

据曝料人@Komachi Ensaka称，AMD正在开发一种新的显卡，也就是RX 6300，它将替代RX 5300成为全新的超级入门独立显卡。而且在最新的3.1版本GPU性能API中已经显示支持新的RX 6300，更新日志特别提到了RX 6300而不是RX 6300M，这也间接的证明了这款显卡的存在。

目前尚不清楚这款显卡的参数，不过据推测，作为一款入门中的入门独显，它可能会和移动端的RX 6300M一样仅有2GB的显存，上限也就是和RX 6400一样的4GB，64bit位宽，16MB无限缓存，同时流处理器数量相较于RX 6400可能会进一步降低，或是保持一样的处理器数量，但降低基础频率和加速频率，目前的RX 6400仅有768个流处理器。所以它基本就能够运行主流的网游和电竞游戏的水平，其性能可能不及一些核显。

另外，这款显卡可能和之前的RX 6400一样，仅供OEM厂商专用，而并不会进行零售。考虑到它的配置和性能，应该也不会有用户单独买这样一款了“亮机卡”。目前尚没有这款显卡发布时间的消息，不过应该会在近期推出。