设计游戏全兼顾 雷霆世纪新品盘点

作者：夏初

众所周知，雷霆世纪是一个专注于游戏主机的厂商，其众多游戏主机产品获得了不少玩家的交口称赞。但雷霆世纪也绝不是单一的游戏主机厂商，相反，它拥有对市场极强的适应能力。7月，英特尔携手一众PC厂商正式发布“创意设计PC”这一全新电脑品类，雷霆世纪赫然在列。当然，在推出设计师PC的同时，雷霆世纪也没有忘记老本行。最近，雷霆世纪携数款新品来袭，一起来看看吧!

雷霆世纪Pro 656Q/Pro 657Q

九代酷睿i7/P2000专业图形卡/1T固态+2T机械/16G、32G内存可选

当下的市场环境，对海量图片的处理、高清视频的井喷式需求，亦或是建筑设计类行业的设计工具向国际标准的BIM工具看齐，都对整个设计行业及设计工具高负载处理能力提出更高的要求。具体到广大设计师群体中，这样的需求更是最基本的。此次雷霆世纪Pro系列“6倍速 • 专业设计师”主机正是为了满足设计师这个特殊群体而推出的新品，Pro 656Q和Pro 657Q两款不同配置机型现已在京东开启抢购模式，11日-13日抢购分别仅需8899元/10299元!专为设计大师量身打造，释放灵感，让你更高效完成工作!

为了让设计师们摆脱设计文件打开缓慢、卡顿的烦恼，雷霆世纪Pro系列主机搭载全新第9代英特尔酷睿i7处理器，8核8线程。同时配备全新睿频加速2.0技术，其中Pro 656Q至高睿频可达4.7GHz，Pro 657Q至高睿频可达4.9GHz，多项工作可同时进行，带给用户更快的运行速度，助力你高效完成工作。

显卡方面，Pro系列选择了强悍的Quadro P2000专业级图形显卡，充分发挥高频优势让设计处理更加游刃有余，还可同时运行更多的设计应用软件。另外，为方便设计师在选取设计素材与元素移动时更加畅快便捷，这两款主机采用双通道支持至高升级至64GB，可提供充足的运行空间，避免出现卡顿和蓝屏现象，有效提升工作效率。

此外，为了保证设计师们快速启动、保存文件，提高处理图层、调用和分析文件的效率，雷霆世纪Pro系列主机还配置PM981 1TB NVMe固态硬盘，提供充足的大数据存储容量，约3500MB/S的读取速度，设计软件、临时目录、设计文件等安装到固态，响应将更加迅速。搭配2TB大容量机械硬盘完全可以满足设计师日常大容量设计素材存储需求。该系列主机还搭载雷霆世纪定制版无线网卡，2.4GHz/5GHz双频自由切换，既可工作在传输远、易穿墙的2.4GHz频段，又可工作在更纯净、速率快的5GHz频段，从而有效避开无线干扰及网络堵塞，帮助设计师快速提升工作效率。

Pro 656Q：https://item.jd.com/53603557717.html

Pro 657Q：https://item.jd.com/53603557718.html