直接翻倍，英伟达正在测试900W功耗显卡 TITAN系列要回归了？

作者：景博健

最近这段时间，关于英伟达RTX40系列显卡的消息非常的多，新一代显卡除了性能会有比较大的提升外，功耗将会变得更加的高，而在日前著名曝料人Kopite7kimi透露，英伟达正在测试一款拥有900W功耗的显卡，比之前提到的850W还要高，它由两个16 针电源连接器供电，而不是一个，基于AD102核心打造。

900W的功耗可以说是非常之高了，相比之下目前旗舰级的RTX 3090 Ti的功耗为450W，直接翻了个倍，曝料人还表示，这款显卡配备48GB的24Gbps GDDR6X显存。之前的消息称今年顶级的RTX 4090显卡将会用着600W的功耗，那么这块900W功耗的产品只可能是RTX 4090Ti，或者英伟达将已经消失一段时间的TITAN系列重新带了回来。

此前Kopite7kimi曾公布过 RTX 4080/4070的参数，RTX 4080会使用AD103内核，16GB GDDR6X显存，450W功耗，RTX 4070则是AD104核心，12GB GDDR6显存，功耗为300W。

据了解，英伟达预计会在今年9月份发布RTX 400系列显卡，并在月底正式开售。前代RTX30系列显卡从2020年发布以来，由于疫情的原因，一直供货紧张，价格居高不下，今年显卡供应链情况得到了一定的缓解，RTX 30系列显卡价格刚刚逐步稳固，不知道RTX 40系列的供货情况会如何。除了英伟达外，AMD的RX 7000系列也在筹备中了，会升级升级RDNA3架构，并采用5nm制程。