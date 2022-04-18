英特尔Arc桌面独显或推迟至第三季度 与N、A下代卡硬碰硬？

作者：景博健

3月底，英特尔正式发布了Arc锐炫A系列移动端独立显卡，它将包括覆盖主流游戏的锐炫3系列、性能游戏的锐炫5系列以及硬核性能游戏的锐炫7系列，首批登场的是A350M和A370M，目前已经有相关产品面市，锐炫5系列―A550M以及锐炫7系列―A730M、A770M将于初夏上市，同时桌面版本预计会在第二季度面市，第三季度进入工作站市场。不过，据TipsterEnthusiasticCitizen称，包括A780在内的 Arc 台式机芯片可能会推迟到2022年第三季度。

Tipster Enthusiastic Citizen最近分享了有关英特尔桌面Arc显卡阵容计划的信息。根据他的说法，Arc桌面端新品将进一步推迟，可能要到第二季度末或第三季度初才会推出。这可能会使该系列显卡与定于今年晚些时候上市的AMD和NVIDIA的下一代显卡正面竞争。

根据此前的消息，旗舰级的Arc桌面显卡性能与RTX 3070Ti和RX 6800并驾齐驱，如果价格比较合适的话，那么英特尔有望取得不错的市场表现，但如果推迟4-6个月的话则可能让英特尔陷入不太有利的位置。英伟达的RTX 30系列显卡价格已经大幅下降，RX 6000系列同样可供选择，同时英伟达下一代的高端“Lovelace”显卡可能比RTX 3090 强60-80%。如此一来的话，英特尔顶级Arc桌面显卡的性能可以只有竞争对手新品的一半，这将会让其陷入一个被动的位置，除非英特尔将这些显卡的定位和定价转向中端市场。