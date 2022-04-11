锐龙7 5800X3D实测结果曝光：跑分成绩无提升，游戏战胜酷睿i9

作者：景博健

在年初的CES2022上，AMD带来了包括移动端处理器、桌面端处理器、显卡等诸多新品，还预告了一波首款采用3D V-Cache缓存堆叠技术的台式机处理器―锐龙7 5800X3D，并在上月中旬正式发布了这款处理器。相较于和锐龙7 5800X，锐龙7 5800X3D本身拥有32MB三级缓存，在此基础上通过3D V-Cache技术进一步堆叠封装了64MB缓存，三级缓存扩容到了96MB，再加上4MB二级缓存，总缓存容量达到了100MB，官方放出了它与常规版本在游戏测试上的对比成绩，均有着不错的领先。

目前也有人放出了它与酷睿i9-12900K的对比，根据XanxoGaming的测试结果，锐龙7 5800X3D在CPU-Z、Geekbench 等综合测试中则与酷睿i9-12900K有着一定的差距，不过它的大缓存确实可以帮助它在游戏测试中战胜酷睿i9-12900K。在Geekbench测试中，这款处理器的单核得分为1639分，多核为10948，相较于普通版的锐龙7 5800X还低了一点。而在CPU-Z测试中，它的单核和多核得分分别为617和6505，与酷睿i9-12900K的差距非常明显，Cinebench R23测试，锐龙7 5800X3D单核得分为1493分，多核得分15060分。

在游戏测试中，锐龙7 5800X3D搭配的是DDR4-3200MHz内存和RTX 3080Ti，而酷睿i7-12900K则使用的DDR5-4800MHz内存和RTX 3090Ti。

测试选择的是《古墓丽影》，为了减少对显卡的依赖，游戏选择了720P的低分辨率，并且加大阴影细节，这样对于CPU性能的考验会更大一些。最终锐龙7 5800X3D的平均帧率达到了231，而酷睿i9-12900K 则为190，前者领先了约21.6%。

从现在的测试结果来看，3D V-Cache技术的加持，虽然理论性能的变化不大，但在游戏性能上获得了非常不错的提升，甚至超越了酷睿i9-12900K，当然我觉得还是需要更多游戏来验证这一点。XanxoGaming表示，他已经完成了11款游戏在1080P分辨率下的测试，结果应该会在未来几天里公布，我们可以期待一波。