英特尔也要“13香”？ 13代酷睿桌面处理器将配备更大缓存

作者：景博健

去年10月底，英特尔今日正式发布了全新的 12 代酷睿Alder Lake桌面处理器，采用最新的 Intel 7节点工艺打造，并且采用了全新混合架构，性能核(PerformanceCore)用于支持单一线程或轻线程工作负载，而能效核(Efficient Core)则用于多线程应用，最高 16 核 24 线程。在今年的CES 2022上，英特尔又推出了不少型号，算是完善了12代酷睿桌面处理器的阵容。不过，随着时间的不断推进，关于下一代酷睿处理器的曝光消息也逐渐出现，英特尔似乎也要来一波“13香”。

今年年初，OneRaichu曾表示英特尔13代酷睿Raptor Lake将增加缓存容量而在最近他发布了一张新泄露的截图，据称显示了英特尔第13代酷睿“缓存配置” ，印证了之前的曝光。图片显示，这颗处理器拥有8颗性能核以及16颗能效核，而三级缓存达到了36MB，对比酷睿i9-12900K的30MB有着一定提升，而L2缓存则达到了32MB，比i9-12900K的14MB直接翻了一倍还多，L2+L3的缓存加一起达到了68MB。更大的缓存对于游戏性能的提升还是比较明显的，此前AMD发布了锐龙7 5800X3D，它的L2+L3缓存容量达到了100MB，相较于普通版本在游戏帧率上有着非常明显的提升。

根据今年年初的曝光，13代桌面酷睿的顶级型号将会采用24核32线程，即8颗性能核以及16颗能效核，对比12代顶级型号在能效核上直接翻倍，而此次缓存曝光的这款处理器应该是13代中的顶级产品。另外据说13代中酷睿i5以上的处理器均会采用性能核+能效核的异构核心设计。从目前的曝光来看，13代酷睿看起来确实非常香，不仅核心更多，而且缓存也会更大，英特尔预计会在今年第四季度发布，大家可以期待一下。