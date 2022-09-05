英特尔13代酷睿处理器阵容全曝光 首批月底发布，定价或遇难题

作者：景博健

根据之前的消息，英特尔预计会北京时间的9月28日凌晨发布全新一代的Raptor Lake桌面处理器，日前也是有外媒给出了非常详细的曝光消息。

主流到旗舰 14个SKU曝光

酷睿i9共有4个SKU，它们均配备了8个性能核心和16个能效核心，共24核32线程，最高睿频可达5.8GHz，全核睿频(性能核)可达5.5GHz，36MB的三级缓存，125W的基础功耗。KF版本则没有核显，并且不支持ECC内存。

酷睿i9-13900除了不支持超频外，基础功耗降到了65W，最高睿频下调到了5.6GHz，全核睿频(性能核)可达5.3GHz，其它参数并没有太大区别，F版本则砍掉了核显，并且不支持ECC内存。

酷睿i7同样是四个型号，均配备8个性能核和8个能效核，16核24线程，30MB三级缓存，酷睿i7-13700K/KF的最高睿频可达5.4GHz，全核睿频(性能核)为5.3GHz，125W的基础功耗，区别在于KF版本没有核显，且不支持ECC内存。酷睿i7-13700的最高睿频下调到了5.2GHz，全核睿频(性能核)为5.1GHz，基础功耗下调到了65W，F版本无核显且不支持ECC内存。

酷睿i5-13600K/KF则配备了6个性能核和8个能效核，14核20线程，最高睿频可达5.1GHz，全核睿频(性能核)为5.1GHz，24MB三级缓存，基础功耗为125W，KF版本无核显，且不支持ECC内存。

另外酷睿i5的SKU里还包含酷睿i5-13400/13400F，它具有6个性能核和4个能效核，10核心16线程，最高睿频为4.6GHz，20MB三级缓存。作为上代装机神U的迭代产品，它应该就是一款“马甲”U，不过对比酷睿i5-12400，新增了能效核心，提升了睿频频率和三级缓存，综合性能上还是会有升级的。

还有两款带T的低功耗型号，之前一般被用在一体机或者小型主机上。酷睿i9-13900T和酷睿i7-13700在核心数量等参数上与其它版本没有什么区别，不过频率更低了些，前者最高睿频可达5.3GHz，后者为4.9GHz，基础功耗均只有35W。

值得一提的是，与AMD的锐龙7000系列仅支持DDR5内存相比，此次曝光的14个SKU均支持DDR内存和DD5内存，而且除了酷睿i5-13400/13400F外最高支持4800MHz内存外，其余型号都支持最高5600MHz的DDR5内存，这也就意味着很多从12代升级13代的小伙伴依旧不用更换主板和内存了。

月底正式发布 定价或遇问题

开头就有提到，英特尔预计会在本月底发布13代酷睿，而首发型号包括酷睿i9/i7/i5的带K版本，他们对位的基本就是锐龙7000系列刚刚发布的那几款产品，它们则会在本月27日正式发售。不得不说这日子就选的就非常巧了，一边正式发售，一边正式发布，这无疑是给了英特尔不小的压力。

根据国外的消息人士的说法，英特尔确实在定价方面遇到了困境。他表示酷睿i9-13900K的性能表现很出色，确实能够和锐龙9 7950X打成平手，不过有英特尔内部的消息人士透露，这代产品的定价相较于Alder Lake发布时要高5-30%。然而，这代锐龙7000系列的价格非但没涨价，而且部分型号甚至更低，这比英特尔预期的要更激进。

所以，如果上面的消息属实，英特尔则需要重新考虑一下新一代桌面处理器的定价，来保障新产品在与锐龙7000系列的对决中的竞争力。