既要小巧，又要高效 戴尔OptiPlex SFF商用主机你值得拥有

作者：景博健

戴尔针对商用领域推出的OptiPlex系列产品不仅造型精致、配置强悍、品质出色，还将人工智能技术融入其中，进一步提升体验，以满足用户日渐增加的多元化办公和混合办公的需求，最近刚刚推出的OptiPlex 7000 SFF小型机作为该系列的一员，很好地传承这些优点，如果最近想要入手一款商用台式机，不妨来详细了解下。

小巧机身 部署灵活

OptiPlex 7000 SFF小型机正面设计了大面积的散热格栅，确保产品的散热效率，而且与传统主机相比，有着更为小巧的体积，摆放在桌面上或是桌子下放都不会占据非常大的空间。

而且除了可以立放外，还能依靠侧面的防滑脚垫稳定的水平放置，安置在显示器下方，进一步节约空间，部署更加灵活，对于工位空间有限的企业更为友好。

强悍配置 流畅安全

虽然机身非常小巧，但为了保障商务人士流畅的办公使用体验，OptiPlex 7000 SFF小型机搭载了全新英特尔第12代酷睿处理器，最高可选酷睿i9-12900博锐处理器，16核24线程，睿频可达5.1GHz，30MB超大缓存，轻松应对网页浏览、文档和图表编辑、视频会议和图片处理等日常办公需求。

同时英特尔第12代酷睿vPro平台还有着更加全面、多层的安全功能，英特尔Hardware Shield提供硬件级集成电脑保护，包括操作系统下层安全、应用、数据保护以及高级威胁检测，保护人员、资源和数据安全，让个人和企业使用更加放心。

除了强悍的硬件配置外，OptiPlex 7000 SFF还搭载了智能调优软件Dell Optimizer，内置诸多功能，进一步提升用户的使用体验，如快速响应可以添加五个高频程序进行学习，进行针对性优化，提升启动和响应速度;智能音频则可以针对不同环境进行优化，提升在线会议体验;ExpressConnect则可以为会议提供最大带宽，并且能分析网络状况，自动切换网络。

内外兼修 丰富扩展

尽管“身形”小巧，但OptiPlex 7000 SFF依旧为用户准备了丰富的内外扩展空间。先说内部，主板上提供了4个内存插槽，有着非常大的扩展空间，满足用户对于大内存的需求，同时还有2个2280 M.2插槽、1个2230 M.2插槽以及3个SATA3.0接口，可以升级机器的存储空间。

正面有2个USB2.0 Type-A接口、1个USB3.2 Gen2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen2×2 Type-C接口以及3.5mm耳机接口，使用硬盘传输数据或连接一些外设更加方便。

背面则有着2个USB2.0 Type-A接口、3个USB3.2 Gen1接口、1个USB 3.2 Gen2、1个RJ45网口，供用户连接外设或者传输数据，还有3个DP1.4接口和1个VGA接口，原生支持连接4台显示器。

丰富配置 自由选择

在我们选购PC时肯定会去挑配置，而普通电脑一般只会设置几个固定的配置，这样就会缺乏灵活性，一家公司不同岗位对于PC的需求都大不相同，这样就需要差异化的去进行配置。作为商用主机的OptiPlex 7000 SFF商用主机提供了更加丰富的可选配置和服务，包括处理器、操作系统、内存、硬盘、显卡、接口、办公软件、保修服务等，让企业用户能够根据需求灵活的进行选择。

另外，除了OptiPlex 7000 SFF小型机外，OptiPlex 7000系列还有OptiPlex 7000 Tower塔式机、OptiPlex 7000 Micro微型机可选，前者体积更大一些，不过可以选择更加强悍的处理器以及RTX 3070显卡，应对视频剪辑、VR创作、3D渲染等更高负载的需求，而后者则更为小巧，仅有一本书的大小，可以通过MFS22戴尔微型机一体式支架直接挂在显示器支架，也可以固定在桌子之下，部署更加灵活。

配件多样 满足需求

在我们日常办公时，除了电脑外，同样需要其它外设配件配合使用才能满足需求，为此戴尔也为大家准备了包括显示器、键鼠套装、无线降噪耳机、高清摄像头、多功能会议终端等丰富的配件可供选购，打造理想的办公环境。

写在最后

作为一台商用主机，OptiPlex 7000 SFF小型机有着非常小巧的机身，部署更加灵活，还能够节省办公空间，同时强悍的硬件配置让它可以应对轻松满足用户的日常办公需求，再加上Dell Optimizer的智能调优，体验更上一层楼。而且它有着非常丰富的可选配置和配件，让企业用户可以根据需求进行选择。除了OptiPlex 7000 SFF小型机外，OptiPlex 7000系列还有另外两款特色鲜明的机型可供选择，总有一款可以满足你的需求。如果想购买一台商用主机或是在帮企业进行采购，可以关注下戴尔OptiPlex 7000系列产品哦。