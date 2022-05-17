英特尔发布全新显卡驱动程序：Arc桌面端少了俩，工作站型号首现身

作者：景博健

英特尔在三月底正式发布了Arc锐炫独立显卡，不过首批只有移动端的入门型号，主要面向于轻薄笔记本，其它的型号以及桌面版本预计会在夏季推出。日前，英特尔发布了一个新的BETA驱动程序，尽管新驱动程序官方仅支持Arc A350M、A370M和第12 代酷睿iGPU移动显卡，但包含的信息文件实际上则提到了即将推出的桌面系列。这个新发布的驱动程序(30.0.101.1723)实际上与4月下旬泄露的版本相同，由于一些开发困难，它在两周后才发布。

根据驱动程序里的信息，除了之前已经公布的A770M、A730M、A550M外，里面还包含了面向台式机和工作站的型号，其中英特尔Arc桌面端显卡型号包括A770、A750、A580、A380、A310，与上月底@KOMACHI曝光的相比少了A780和A350，这可能意味着这两款显卡会稍微推迟发布。而面向工作站的专业型号则是首次出现，包括Pro A40、Pro A50、Pro A30M，从命名上来看，前两款应该是面向台式产品的，而最后一款则是面向移动设备。

虽然距离英特尔Arc显卡发布已经过去了一段时间，但目前市面上的产品可以说寥寥无几，英特尔视觉计算事业部副总裁兼总经理Lisa Pearce曾在官网的一篇问答中承认了移动端 Arc 显卡的延迟，称其已搭载于韩国的三星笔记本中，目前正在向全球市场推进。并且遇到了一些软件问题导致推迟，将从本月开始大规模推向市场。此外，搭载 Arc 5和 Arc 7显卡的笔记本电脑将于初夏开始上市。同时他也表示，Arc桌面独显将在中国市场首发，首先在中国发布面向台式机的入门级英特尔Arc A系列产品，中国的零售版将紧随其后，再接着才向全球范围推出这些产品。