英特尔Arc A770和Arc A750独显即将推出 售价将具有竞争力

作者：景博健

在7月份的时候，英特尔曾向大家展示了展示了锐炫Arc A750的实测游戏表现以及它和Arc A770的部分参数。当时还表示Arc A750的样品已经到了，将会在发给媒体之前进行测试，并承认了Arc桌面显卡的延迟发布，前者会在夏天晚些时候推出，后者则会更晚一些。如今又一个多月过去了，两款显卡依然没有要发布的意思。

而最近终于是传来了一些两款显卡的最新动态，英特尔图形市场团队的Tom Petersen和Ryan Shrout在接受外媒PC Games Hardware和Digital Foundry采访时透露两款显卡会很快一起推出。从时间点上看，很可能是本月底与桌面处理器一同登场。

另外官方也确认了Arc A770将提供8/16GB两档显存容量可选，不过限量版仅有16GB版本，Arc A750此前被确认为8GB显存。Petersen也介绍了Arc A770的性能，它将介于RTX 3060和RTX 3060 Ti两款显卡之间，会比RX 6600XT更快。Arc Alchemist显卡将提供与NVIDIA Ampere架构类似的光线追踪。

另外他们也提到了英特尔正在为缺乏ReBAR支持的系统优化驱动程序，但Petersen还是建议使用老平台的用户使用其它厂商的产品。在不使用ReBAR的情况下，Arc显卡性能下降了近40%，这对于第一代Arc(Alchemist) 显卡来说不太可能改变，但英特尔正在努力通过未来的架构来减少这个问题。

关于价格方面，他们表示虽然无法控制Arc显卡的制造成本，但他们还是控制最终的销售价格的，这是Arc显卡的竞争力所在。根据此前的曝光，两款显卡的价格的在300-400美元之间。如果按照之前英伟达和AMD同档位的显卡的定价来说，英特尔的这两款产品还是看起来比较有性价比的，不过目前两家的显卡的价格也都在不断下跌，这无疑给了英特尔更大的压力，想要靠性价比赢得市场的难度也更大。