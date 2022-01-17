Minisforum新UM350搭载锐龙R5-3550H APU

作者：惜

Minisforum在不久前推出作为UM340机型升级版的DeskMini UM350。作为主打高效办公的mini机型，Minisforum为其升级了AMD锐龙R5-3550H处理器，虽然处理器依旧是4核8线程设计、但2.1GHz基础频率、3.7GHz加速频率，搭配1200MHz的Radeon Vega8核显，为用户带来更舒适的游戏体验。

Deskmini UM350标配8GB*2 DDR4双通道内存，提供256、512GB两种M.2 PCIe固态硬盘选项，另外保留了2.5英寸SATA硬盘位。主机还支持蓝牙5.1和Wi-Fi 6无线连接功能。整机外形大小为127×127.5×51.3毫米，重量只有0.5公斤，便携性方面相当不错。

接口方面，UM350提供支持4K @60Hz的HDMI、DisplayPort和USB-C视频输出接口，一个2.5GbE以太网。其中黄色USB 3.0 Gen 1端口支持关机充电@2.0A输出，另有三个蓝色的USB 3.1 Gen 2端口、一个USB-C Gen2端口以及CMOS清空按钮。

软件方面，玩家选择预装Windows 10专业版操作系统，提供电视、媒体播放器、显示/投影/打印等功能。包装盒内附带Minisforum UM350本体，HDMI线 + USB-C电源适配器、VEGA壁挂安装支架以及使用手册。

定价方面，准系统机型(无内存和固态硬盘)的价格为269美元(约1710元RMB)，8GB+256GB版本售价369美元(约2346元RMB)、16GB+256GB为399美元(约2538元RMB)、16GB+512GB为429美元(约2728元RMB)。购买用户还可享附带全球免费配送、30天退货承诺、2年质保以及终身技术支持。