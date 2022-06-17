打破传统印象！iGame G-ONE Plus电竞一体机发布

作者：惜

6月17日晚上8点，七彩虹以“生而自游”主题，举办线上发布会，发布iGame G-ONE Plus新款电竞一体机，为玩家们带来全新的设计风格和创新体验的“多功能战术装备”。iGame G-ONE的诞生，也是七彩虹对于PC行业演变形态未来发展的探索与尝试。

新款iGame G-ONE Plus提供三个版本，分别是i5-12500H+RTX 3060+512GB、i7-12700H + RTX 3060 + 1TB、i9-12900H + RTX 3060 + 1TB，建议零售价分别为11499元、13999元、15999元。在618预售期间，消费者到七彩虹(Colorful)电脑官方京东自营旗舰店预约，到手价分别为9399元、11899元、13899元。

外观设计上，iGame G-ONE Plus再次打破平庸，机身采用布鲁克林灰配色。支柱表面融合深圳的经纬度和iGame的丝印图腾，并加入RGB灯效来突显电竞信仰。一体机正面配备采用超窄设计的31.5英寸大屏，拥有2560*1440高清分辨率、165Hz超高刷新率IPS电竞屏，99%sRGB高广色域、HDR400高动态显示。屏幕顶部采用弹出式隐藏摄像头，保证用户的隐私安全。

硬件方面，iGame G-ONE Plus搭载第12代英特尔酷睿H45处理器，高配版可选配i9-12900H处理器，14核20线程设计，最高5.0GHz睿频。显卡则是NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU，6GB GDDR6显存、140W满功耗释放、原生独显直连，可以带来更好的游戏和创作体验。至高可选配32GB双通道内存、1TB固态硬盘，内存最高拓展到64GB、同时预留一个PCIe 4.0硬盘槽。

为了更好的发挥CPU和GPU的实际性能，iGame G-ONE Plus散热系统设计进行大幅升级，52片扇叶的双涡轮散热风扇、4根10mm和1根8mm热管分区导热，两面出风的散热鳍片设计，散热效率相比初代提升约30%。噪音控制也非常出色，安静模式下CPU+GPU双烤机测试噪音仅有40db，狂暴模式下的噪音只有51db，充分释放性能的90W+140W功耗输出也不会有让人烦躁的感觉。

便捷多功能体验上，机身底座配备支持Qi Max 15W无线充电协议模块，手机随放随充，省去桌面充电线。人体工学设计的屏幕支持俯仰和左右四个方向角度调节;2*5W对称式双扬声器带来体验影院级视听效果;支持最新的Wi-Fi 6E高速无线网络，通过iGame Center控制中心还可以对模式调节、灯效控制、系统监控。

iGame G-ONE Plus电竞一体机是七彩虹不断探索PC未来形态进化的最好诠释，出色的大屏观感、强悍的游戏性能和优秀的噪音控制，可能将是未来PC电脑的发展趋势。相信iGame G-ONE Plus能够打破消费者对一体机的认知，然高性能一体机成为游戏娱乐、高效办公的第三种选择。