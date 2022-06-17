iGame G-ONE Plus发布在即！或再刷新一体机定义

作者：惜

在传统的印象中，一体机的性能孱弱，更适合日常办公。七彩虹在2019年发布iGame G-ONE一体机，刷新了人们对一体机的认知，带来可媲美专业电竞产品的使用体验。时隔三年后，七彩虹更新iGame G-ONE系列新品――iGame G-ONE Plus。

根据官方透露的信息，七彩虹一体机新品将采用“天花板级”硬件配置，补齐“电竞”使用场景。与主要聚焦于商务或设计功能的一体机产品相比，七彩虹新品不仅仅更是为每一个悦己、跃级的“我”打造的多功能装备。

在历经多年发展之后，国内PC市场以台式机和笔记本两大类型，一体机很可能是PC产品的新方向。移动便携的笔记本拥有多样化的应用场景，但产品功能设计时需考虑功耗、散热以及机身体积，导致硬件方面的性能输出会受到限制，所以笔记本电脑的硬件升级难度会更大。

与笔记本相比，台式机机体较大的体积能够为其带来更好的散热方案，提升硬件的性能释放，并带来更好的升级空间。但并不是所有用户都需要扩展空间丰富的产品，升级的代价就是需要极高的门槛，同时还需要花费更多时间和经理，去确定自己的需求。

在这种情况下，能够节省大量空间切拥有不俗性能的产品自然受到用户的青睐。iGame G-ONE Plus一体机就应运而生，可为用户节省大量空间，兼顾性能和能耗，配合科幻的外观设计，为电竞行业注入新的产品生态。

关于iGame G-ONE Plus的一切谜底尽，将在6月17日晚8点的新品发布会上揭晓，敬请期待!