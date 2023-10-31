华为擎云 B530E打透“学校机房专用机”，助力学校数字化提质升级

数字化转型在当下已成为千行百业发展趋势的关键词，教育行业的数字化转型也已驶入了“快车道”。当前已在广大学校普及的计算机教室，凭借着丰富的教学资料与教学形式等成为受学校、教师所青睐的教学方式之一。然而传统的计算机教室存在部署困难、设备卡顿、故障率高、能耗、噪音大等弊端，难以避免在教学过程中出现教学沉浸体验感不足、学校数字化管理系统操作复杂等问题，让数字教育难以真正高质高效地展开。

为此，华为擎云面向学校计算机教室需求，打造出机房专用机――华为擎云 B530E，其具备历经严苛考验的卓越品质、出色的硬件性能以及全场景智慧特性。同时华为擎云与合作伙伴联合打造的“智慧教育-计算机教室”解决方案，能够提供海量的教育资源与众多的教学工具，可以辅助教师完成在传统计算机教室中不能批量完成的教学内容、充分调动学生学习的主动性和积极性。

易于维护品质可靠，有效降低学校维护成本

当前学校在建设与部署计算机教室时，面临着如何有效地控制成本以及如何高效地对设备进行维护管理等困难。以往教师需要在课前对每台计算机的系统与教学软件等分别维护，课后往往还需要管理人员对每台计算机进行文件的还原等工作，导致学校对计算机教室的维护成本增高、设备使用效率下降。

依托华为HEM(HUAWEI Enterprise Manager)智能设备管控解决方案，华为擎云 B530E支持一站式维护以及快速部署，结合合作伙伴的能力，教师或计算机教室管理人员通过“一键安装”完成对上百台计算机的安装部署也仅需几分钟的时间。多策略运维管理功能可以有效降低学校对计算机教室设备的维护压力与运维成本。

计算机教室设备老化与维修，则同样加重了学校日常运营维护的多方成本。为此，华为擎云 B530E通过了MTBF ≥100万小时可靠性认证、13项严苛测试，以及华为实验室五大核心场景稳定性测试，零故障一次性通过足以证明它的稳定可靠，在严苛使用场景下不会出现蓝屏、死机等情况。此外华为擎云 B530E还预置TPM2.0芯片，在启动、密码管理上保护整机安全，有效预防非法访问，进一步确保PC在安全可信的环境中正常运行。

可支持丰富教学资源与智慧互联，助力高效教学开展

对于大多数老师来说，45分钟课程通常需要花几个小时来准备资料和制作课件，遇到跨平台调用图片、视频、动画等情况，教师的备课时间将会随之延长。由于课件制作繁琐、授课时软件难适配、操作易出错等问题，实际教学中还会影响教学效率和质量。

以华为擎云 B530E为载体，联合合作伙伴共同打造的“擎云智慧教育-计算机教室”解决方案，可以提供海量教学工具与资源，为教师和学生提供更快捷、高效、简便的教学体验、提高教学效率。

50多种丰富的教学管理工具，涵盖了计算机教室教学的各个环节。课程安排、学生管理、成绩管理、分组讨论等功能，不仅能让教师更加便捷地管理教学事务，还能通过深度互动教学充分提高学生的学习兴趣。课件远程部署管理功能，则可帮助教师够轻松进行课件的创建、部署和管理，可以在家里或任何有网络的地方，轻松完成课件的制作和更新。

相较于传统计算机教室的教学过程中，教师与学生间共享教学文件的操作繁琐降低教学效率。得益于HarmonyOS的分布式能力打通不同操作系统、终端设备之间的壁垒，华为擎云 B530E支持超级终端等功能，可以与华为Mate 60系列与华为Mate X5等手机、华为擎云 C5系列师生双用平板、华为擎云 S540教师专用笔记本等产品实现轻松互联。

华为擎云 B530E在连接手机后能够随时浏览编辑手机里接收到的材料、文档、图片，实现与电脑双向拖拽互传。遇到需要打印文档课件、习题试卷的情况，还可以与华为擎云 B5打印机快速连接，高效完成打印等操作。

强劲硬件性能流畅体验，提升教与学主动性

学校计算机教室可以说是学生“梦想起航的地方”，对教师来说则是播撒未来“种子”的土壤，但若机房设备型号老旧、性能老化导致浏览课件卡顿、不流畅等情况，往往会影响教师与学生在教学中的主动性。

华为擎云 B530E至高搭载第12代英特尔酷睿i7-12700处理器，数据任务处理时的反应速度更快，能够满足各种专业教学软件、工具的性能需求，在面对教育场景中的PPT讲课、大型视频制作演示等也不会出现卡顿现象。其还支持Wi-Fi 6网络，采用2x2 MIMO双天线设计，搭配Wi-Fi 6路由器速率至高可达2.4Gbps，是Wi-Fi 5的2.7倍。另还有华为EM Castle Shield设计加持，能够多方位稳定接收信号，有效提升天线接收效率，教学过程中遇到高清视频直播、大文件下载等情况，也能畅享疾速网络，带来高效的学习体验。

良好的散热系统可以协助硬件发挥更强的性能。华为擎云 B530E风扇采用垂直桨叶、高密大面积散热翅片设计，散热效率大幅提升，搭配高效的静音系统，可提供睡眠级静音体验。此外，华为擎云 B530E还配备512G高速固态硬盘，16G DDR4双通道内存，面对学生的作业、课件和教学资源都能无优储存。主板还预留了内存插槽，支持DDR5，而像M.2 2280接口、SATA 3.0接口也是一应俱全，满足后续硬件升级需求。

小巧外观易于部署，高清护眼显示器降低疲劳

校园教学用地十分有限，分配用于计算机教室的空间较小，而传统台式机机箱尺寸较大，不利于学校机房日常布置。华为擎云 B530E一改传统台式机笨重呆板的外形设计，整体采用新中式格栅元素面板，散热槽隐藏其中，外加极细条状的进风口，整个外观干净利落，又显得时尚高端。此外8L小机箱约是传统台式机机身1/3大小，小巧精致的机身更加适合学校计算机教室的设计与布置。

作为一款专为学校机房教育场景所打造的专款产品，华为擎云 B530E配备23.8英寸、1920×1080 FHD的全新华为B3-24系列显示器，其采用三窄边一体化设计、屏占比高达92%，这款显示器还通过德国莱茵TüV低蓝光、无频闪双重护眼认证以及SGS低视觉疲劳认证。

百年大计，教育为本。教育数字化转型从从“简单应用”走向“深度融合”，离不开数字基座的支撑和优秀企业的助力。华为擎云联合合作伙伴打造的“擎云智慧教育-计算机教室”解决方案以丰富的教学管理工具等功能提高了教学工作的效率;华为擎云 B530E则以深透“学校机房专用机”的目标出发，打破了传统教学中所受到的空间限制，完成在传统教室中不能完成的教学内容，实现更快捷、高效、简便的教学体验，成为学校建设计算机教室与普及数字教育降本增效的首选。