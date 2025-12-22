12月19日下午，寅谱计算(Infplane Computing)举办“寅谱技术与产品发布会”，发布了计算机主板智控技术KLEENE以及结合SSD的AI推理加速技术。同时，寅谱计算展示了搭载主板智控技术的桌面计算机Infplane Personal Workstation：Hilbert，它是寅谱计算规划的“桌面超算”系列的初代产品，基于AMD锐龙AI MAX+ 395处理器打造。

发布会上，AMD、vLLM社区、滴普科技、首界科技、Abee等产业链伙伴分享了相关技术、产品及合作愿景，圆桌讨论环节嘉宾围绕“AI时代的计算形态与工业落地”展开交流。

KLEENE智控系统：以系统级协同释放端侧算力

寅谱计算首先发布了它们自研的KLEENE主板智控技术。寅谱计算CTO熊巍表示，随着 AI 进入推理与工程化落地阶段，算力正在成为新的基础资源，而系统级调度、能效管理与持续稳定输出，正在成为决定个人计算体验的关键变量。

据悉，KLEENE面向计算机的底层控制层构建，通过对主板上的处理器芯片、内存、SSD进行功耗、性能和工作模式以及操作系统内进程的荷载分布进行建模与协同优化，在不改变处理器硬件设计与操作系统和软件兼容性的前提下，实现性能释放与能耗控制的动态平衡。而且这套系统并非仅是针对单一场景的极限调优，不会超出芯片的安全范围，同时是一套可以复用、可迁移的系统性方案，可以用于笔记本、台式机、手机、车载机以及机器人主控等多终端形态。

初代“桌面超算”―Hilbert正式亮相

寅谱计算在活动上推出了其“桌面超算系列的首款产品 Infplane Personal Workstation：Hilbert(以下简称“Hilbert”)。这款产品是寅谱与AMD、aoni、abee等多家生态合作企业共同完成，旨在为本地大模型推理、科学计算与垂直行业端侧AI解决方案提供更稳定的端侧算力底座选择，同时还提供了作为高性能游戏主机的能力，并同时支持NAS功能，由zimaOS提供系统支持。该产品将2026年在北美市场上市，并且它们将在2026年7月份发布基于AMD平台的第二代产品，它将整合工作站、NAS、网关和游戏主机的综合能力。

Hilbert搭载了AMD锐龙AI Max+ 395处理器，拥有16核32线程，并集成了Radeon 8060S显卡，有着堪比RTX 4060甚至4070独显的性能表现，并且集成了128GB统一内存，最高可将96GB的统一内存分配给GPU作为显存，能够载超大参数的大模型，可兼容并行如机器视觉、自动语音识别、图片理解等多模态模型，为更多的AI场景落地提供了全新选择。

整机采用立方体小型化设计(199×199×199mm)，并提供 USB4(Display)×2、DP1.4、HDMI2.1、10GbE+2.5GbE 双网口、Wi-Fi 7/蓝牙 5.4 等扩展能力。在散热与持续输出方面，Hilbert 采用多点全覆盖液冷散热设计，并配备高功率电源与高规格主板设计，以保障高负载场景下的长时间稳定运行。这款产品采用了寅谱计算自研的KLEENE主板智控技术，在KLEENE系统级协同下，设备的性能释放更为出色。

寅谱计算还在现场展示了Hilbert在多场景下的端侧能力，包括本地大模型部署与推理、渲染与内容创作、科学计算与工程仿真等方向，并强调产品目标并非追求单一跑分指标，而是强调真实工作流中的稳定性、可复现性与长期体验。

与机械革命携手共创“可用”的AI PC

寅谱计算CEO田洋表示，随着大模型从云端走向本地，AI 正在重新定义个人电脑的能力边界;而真正“可用”的 AI PC，离不开系统级的软硬件协同――包括持续算力输出、能效管理、本地化部署能力与既有软件生态兼容性。

寅谱计算将与机械革命在AI PC上进行联合探索，基于KLEENE主板智控能力与面向端侧 AI 推理/生成工作流的系统优化方法，共同推进新一代 AI PC 产品形态，使多模态应用在个人设备上运行得更稳定、更高效。

产业伙伴共建生态：从平台、框架到终端与应用

在本次发布会上，寅谱计算邀请多家产业链合作伙伴与技术团队登台进行了分享。AMD大中华区市场营销副总裁纪朝晖先生分享了AMD在边缘端AI推理、高性能计算、游戏等领域建构硬件基础、创造技术平台和发展生态伙伴的努力和决心。

vLLM 社区代表、红帽大中华区首席技术官张家驹先生分享了vLLM的技术和生态发展历程和最新进展，为端侧推理框架与部署实践提供了详实技术指导。

滴普科技联合创始人与执行总裁王兵先生分享了滴谱科技在工业领域的AI、自动化技术和产品，分享了Data+AI时代下边缘推理能在工业自动化领域中扮演的重要作用，并介绍了与寅谱在支撑AI边缘推理方面的深入合作。

首界科技的联合创始人郭萌明先生分享了首界科技发展“AI应用的Steam和MIUI”、为计算机用户提供更易用的AI应用生态的愿景，介绍了Nova Studio产品的基本情况及与寅谱计算和相关企业合作的可能。

Abee联合创始人朱维先生分享了Abee历年来研发的计算机供电、散热系列产品，其中包括寅谱Hilbert产品的关键供电、散热组件。此外，他为计算机整机功耗系统设计、软硬件优化提供了实践经验分享。

圆桌讨论环节，来自计算、AI 与产业投资领域多家一线机构的嘉宾围绕“AI 时代的计算形态与工业落地”展开交流，讨论端侧算力、系统优化与应用场景之间的协同关系。

写在最后

作为一家去年刚刚成立的公司，寅谱计算这次交出的“成绩单”还是非常不错的，自研的KLEENE主板智控技术，通过动态建模优化处理器、内存、SSD功耗与性能，实现性能释放与能耗平衡，而且适配笔记本、台式机、车载设备等终端;初代“桌面超算”―Hilbert基于AMD锐龙AI Max+ 395打造，集成128GB统一内存，为本地大模型推理、科学计算与垂直行业端侧AI解决方案提供更稳定的端侧算力底座选择，同时还提供了作为高性能游戏主机的能力。寅谱计算通过KLEENE主板智控技术、Hilbert产品以及与广大生态伙伴的合作，构建了端侧AI算力底座的完整解决方案。