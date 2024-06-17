618年中迷你主机抄底指南 这几款产品值得考虑下

又到了一年一度的618啦，今天来给大家推荐几款迷你主机，相比于一般的台式机来说，这类产品在拥有不错性能的同时，更为小巧，不会占据很大的空间，同时还具有一定的扩展能力，近两年也受到了不少消费者的青睐。废话不多说，直接上干货，大家感兴趣的话可以按需入手哦。

1-2K：GMK极摩客M6

首先是1-2K档位，可以考虑下GMK极摩客M6，其机身尺寸为128.8*127*48.8mm，所占据的面积应该比一本书还要小，摆在桌子上非常节省空间，而且重量只有500多克，搬运或是携带也很方便。

同时还着很丰富的接口，包括3个USB 3.2和1个USB 2.0，连接外设或是传输数据都很够用;1个HDMI 2.0(4K 60Hz)和1个DP(4K 60Hz)以及1个全功能的USB 4，最多可以组个三联屏，而且USB 4接口还能连接显卡扩展坞，大幅提升图形性能，畅玩大型游戏或者进行视频剪辑;另外还有2个2.5G网口，可以提供更快地网速，还能做软路由和NAS。

机身内部也有着不错的扩展性，拥有两个内存插槽，最高支持32GB*2 DDR5内存，还有两个M.2 2280盘位，单条至高4TB。

核心配置这块，它搭载的是锐龙5-6600H标压处理器，6核12线程，最高加速频率4.5GHz，集成Radeon 660M核显，频率为1900MHz，开启性能模式后，性能释放可达60W，应对日常的办公和简单的PS修图和视频剪辑都是没问题的，《英雄联盟》、《原神》、《绝地求生》等热门网游，甚至《地平线5》、《巫师3》等大型单机都可以胜任，还是非常强的。

我个人推荐选择无内存和硬盘的准系统版本，某宝88VIP大约1188元能拿下，一步到位就16GB*2 DDR5内存大概400+，再加上1TB SSD也得400+，不到2K搞定。另外，我个人不太建议内存这块用16GB或32GB单条，会影响核显性能，玩游戏会差很多，8GB*2能用，但差点意思，推荐16GB*2，完全够用了。

2-3K：火影炙影A8

2-3K这块可以考虑下火影炙影A8，机身三维是147*126.5*50mm，比上面的那台大一点点点点，但同样很小巧，不占地方，重量差不多700g，也不算重。

接口同样非常的全，4个USB 3.2，2个USB2.0，1个HDMI 2.1，1个DP 1.4可以外接显示器，2个USB 4，2个2.5G网口以及3.5mm音频接口以及TF卡槽，连接各种外设、高速传输数据、扩展显示器都OK，USB 4还能连显卡扩展坞。

同样是双内存插槽，支持5600MHz高频内存，2个M.2 2280盘位，支持PCIe4.0固态，可以根据需求进行扩展。

配置上，它搭载的是锐龙7 8845HS处理器，8核16线程，加速频率可达5.1GHz，RDNA 3架构的核显Radeon 780M，频率可达2.7GHz，性能模式下能够实现65W的性能释放，可以说是非常强的一款处理器，不仅能日常办公，胜任热门网游，如《赛博朋克2077》这样的大型游戏甚至都能一战。

这款的我同样推荐无内存和无硬盘的准系统版本，并夕夕上1999元可以拿下没有无线网卡的版本，只能连有线网，带网卡的贵100块，看大家需求，后面也能自己加。然后内存和硬盘看自身需求自己买自己装就行，建议16GB*2内存+1TB硬盘，5600MHz两条得500+，硬盘400+，综合下来不到3K。

3-4K：机械师Mini GTX

如果预算还再高一点，3-4K的话可以观察下机械师Mini GTX，机身三维为128.5*128.5*50mm，重量不到700g，非常的小巧。而且值得一提的是，它的顶盖部分采用的是快拆设计，而且里面藏有光源，可以将盖子上的图案照亮，还是很炫的。

接口这块，有4个USB 3.2 Gen1(5Gbps)，1个USB 3.2 Gen2(10Gbps)，1个全功能Type-C(充电、数据传输、屏幕扩展)，1个HDMI 2.0，1个DP 1.4，1个全功能USB 4，3.5mm耳机接口以及2个2.5G网口，肯定是够用了。

内部也是双DDR5内存插槽，支持5600MHz内存，还有双M.2 2280硬盘位。

核心配置上，它搭载的是锐龙9 7940H(也有锐龙7 8845HS版本可选)，8核16线程，加速频率可达5.2GHz，RDNA 3架构的核显Radeon 780M，频率可达2.8GHz，性能模式下能够实现65W的性能释放，比上面的8845HS性能稍强一点点点，同样非常的强。

这款我之所以说观察下就是目前价格并不算很合适，之前首发时某东16GB+1TB的版本3099元可以拿下，自己再加一条16GB内存就很棒了，全下来大约不到3400块。但目前这个版本现在就是3400块，稍微有点高，可以看看618最后会不会再有点优惠，可以等等看。

写在最后

以上便是这次618推荐的几款迷你主机产品，大家可以参考下。另外，还是要提醒大家，如果你追求的是畅玩各种大型游戏以及复杂的视频剪辑、后期制作或是3D建模，还是考虑台式机和游戏本吧，虽然目前迷你主机上处理器的核显已经很强了，但毕竟只是核显，基本只是能玩一些大型游戏，体验算不上好，应对高负载的图形任务还是效率不太够，它更多的还是在性能不错的同时更为节省空间。