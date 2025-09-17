把门槛“打下来”加速AI普惠 小而强的AMD Mini AI工作站了解一下

AI、大模型、AIGC、AI PC、DeepSeek、AI智能体……经过最近两年的持续积累，AI在用户侧和行业侧快速发展，不仅推进行业智能化，也让消费者体验到AI带来的创新功能。特别是随着终端算力的提升，AI在PC、手机、家电等端侧与边缘侧落地，让大模型本地化部署正成为一种“标配”。

在今年3月份举行的“ADVANCING AI”AMD AI PC创新峰会上，AMD董事会主席及首席执行官Lisa Su博士也表示，AI是50年来最具变革性的技术，AMD正以独特的优势赋能下一轮AI创新浪潮。



AMD董事会主席及首席执行官Lisa Su博士

AI对于消费者和千行百业的影响已经无需多言，但具体到靠近应用场景的端侧AI，受限于算力上限、软件应用生态以及场景方案的发展尚不均衡，以及来自成本、易用性等多方面的挑战，体验达到用户预期还需要时间以及产业链的共同努力。

就AMD而言，不仅提供从云到端的完整AI解决方案，还持续进行软件、生态投入，包括打造专业的软件工具、推出全球AI PC开发者大赛、在中国建立AI应用创新联盟等，赋能产业及开发者。今年尤其有一款产品和一种新形态的工作站备受瞩目――AMD锐龙AI Max+ 395以及基于该平台打造的Mini AI工作站。

AMD大中华区市场营销副总裁纪朝晖表示，面对AI智能体等持续涌现的创新应用，要打通AI赋能行业的“最后一公里”，需要一款合适的平台，能够支持更高参数的本地大模型部署、满足推理等应用需求，可以说AMD锐龙AI Max+ 395是生逢其时。



AMD大中华区市场营销副总裁纪朝晖

AMD锐龙AI Max+ 395与Mini AI工作站：灵活易用的AI优选平台

作为Mini AI工作站的“核芯”担当，AMD锐龙AI Max+ 395采用了颠覆性创新设计――不仅将CPU、GPU与NPU算力融合，还带来面向AI至关重要的统一内存架构(UMA)技术，解决了本地部署大模型“爆显存”的难题，堪称专为AI计算设计的移动级平台。

具体规格方面，AMD锐龙AI Max+ 395是锐龙AI Max(Strix Halo)系列处理器中的“旗舰款”，基于Zen 5架构打造，拥有16核心32线程，最高加速频率5.1GHz，拥有64MB三级缓存，可配置热设计功耗 (cTDP) 为55W/80W/120W (对应于从轻薄本到迷你工作站形态)。

既然是针对AI场景，其更重要的亮点还是在于GPU。集成拥有40 CU的RDNA 3.5架构GPU，型号为Radeon 8060S。就图性能而言，Radeon 8060S甚至能够媲美RTX 4060或RTX 4070独立显卡，稳稳地“集显天花板”。不仅如此，还有更关键的一点就是刚刚提到的统一内存架构技术。

AMD锐龙AI Max+ 395最高支持128GB LPDDR5X-8000内存，带宽可达256GB/s。凭借“内存变显存”的统一内存技术，让其支持最大96GB动态显存分配，消费级显卡16GB到32GB的显存难以望其项背，避免显存焦虑，可以在本地运行30B到120B，或更高参数的大模型。

AMD大中华区家用产品市场总监廖金宁在分享时也提到，锐龙AI Max+ 395“最长的长板”就是AI，CPU、GPU再加上拥有50 TOPs算力的NPU，其端侧和边缘推理能力在传统AI PC领域是无可争议的顶级配置。



AMD大中华区家用产品市场总监廖金宁

根据AMD公布的测试数据，AMD锐龙AI Max+ 395部署Qwen3-235B，生成速度可达14 Tokens/s;运行GPT-OSS-120B，输出速度超过40 Tokens/s。由此不难看出，AMD锐龙AI Max+ 395出众的平台级AI算力和“96GB”大显存对于MoE模型具备得天独厚的优势。

在AMD锐龙AI Max+ 395的加持下，Mini AI工作站不仅具备端侧本地大模型高性能、高隐私、低时延、无token收费焦虑等优势，相比常规游戏本、高性能PC“上限”也更高，更凭借采用Windows操作系统以及灵活的产品形态，相比传统的大型的工作站、AI一体机等产品，即使AI初学者、入门级开发者或中小企业都能轻松使用。

而且基于锐龙AI Max+ 395平台的Mini AI工作站还击穿了另一个阻碍AI普惠广大用户、企业的难关――成本。刚刚提到的token收费还只是一个方面，要知道就AI基础设施的采购成本而言，具备一定算力的AI一体机动辄几十万元，且还需要更大的空间、电源、环境和IT技术人员支持。相比之下，Mini AI工作站价格已经下探到1.5万元级别，且开箱即用，总体拥有成本(TCO)显著降低。

正如纪朝晖概括道：搭载锐龙AI Max+ 395平台的Mini AI工作站，凭借96GB显存、媲美RTX 4060/70独显的性能，配合上不到2万元的价格，为探索AI带来无限可能性。

AMD全栈式软硬件支持与深化生态布局

强大的算力底座仅是基础，构建繁荣的软硬件生态才是加速AI普惠的关键。为此，AMD推进了全方位的端侧及边缘侧AI布局。

首先是硬件多样性，纪朝晖介绍道在7月份AMD就携手合作伙伴展示了超过20款搭载AMD锐龙 AI Max+ 395的Mini AI工作站产品，以更低价格、更少TCO、更小体积等优势满足AI开发、AI教学、科研终端、AI超级个体企业应用、部门AI智能体部署、家庭AI智能中枢、边缘AI工作站等各类需求。

前不久的AMD Mini AI工作站沟通会上，AMD与合作伙伴也展示了八台产品，包括当前唯一一款支持水冷设计、性能释放高达185W的Abee AI Station 395 Max。

还有体积不到3L的惠普Z2 Mini G1a。

希未(SEAVIV)AideaStation R1，立式设计，3L体积，价格为13999元。

零刻GTR9 Pro，售价仅12999元。

首届玲珑六联智能AXB35-02-H02-BQ，提供USB 4、USB 3.2、2个USB 2.0，以及HDMI 2.1、DP1.4、2.5G RJ45网口、SD读卡器等接口。

极摩客EVO-X2，体积约2.76L，售价14999元。

天钡NEX395，提供1个USB4、3个USB 10Gbps、1个USB 2.0，以及HDMI2.1、DP2.1、双2.5G网口。

铭凡MS-S1 MAX体积约3.3L，其扩展性是一大特点，除了常规的接口外，还拥有2个带宽高达80Gbp的USB4 v2，以及2个10G万兆网口。

值得一提的是，据AMD透露，已经有合作伙伴实现两台，甚至4台锐龙AI Max+ 395工作站并联的方案，主要通过USB4实现。若该方案能够成熟应用，意味着四台Mini AI工作站并联可以提供高达512GB的内存，且总体价格可能还在10万元以下。

体积小巧意味着这些Mini AI工作站能够更灵活地部署，无论是企业工作室使用，还是在边缘作为智能终端都可以轻松胜任，同时丰富的接口也提升了可扩展性。

不仅是硬件产品的多样性，AMD在软件、开发工具等生态层面，也在快速发展。纪朝晖表示，AMD携手AI应用创新联盟上百家来自中国的AI ISV伙伴，围绕软硬件布局，推动赋能AI应用落地。

同时，AMD携手合作伙伴――RIPPLE AI(波澜AI)，基于AMD锐龙 AI Max+ 395 Mini AI工作站搭建开发者套件，构筑了一个赋能开发者的开放平台。包括提供AI开发的工具文档整理、教程模板、远程调试平台，以及开发者互助的协作社区等多方面的支持，让AI在中国的开发者迅速地，特别是AI智能体领域能够成熟和发展起来。

除此之外，AMD多年积攒和创新的技术与产品能力，如Windows系统深入适配、对主流大模型的快速支持、ROCm开源软件框架、锐龙AI Software等开发工具，也可以进一步提升Mini AI工作站的易用性和潜力。

挖掘需求深化适配，Mini AI工作站的多元化应用探索

经过最近两三年的铺垫和发展，端侧及边缘侧AI已经逐渐完成了“从0到1”的突破，正向着从“从1到100”的规模化发展。除了解决来自市场端的用户及企业客户使用痛点外，更重要的是丰富AI应用场景，让AI算力和能力转化为用户价值。比如已经相对成熟的AI客服、企业或个人的AI知识库、AIGC工具，以及当前风头最劲的AI智能体，让这些产品和技术在实际使用中释放“生产力”。

在Mini AI工作站的沟通会上，AMD大中华区AI市场经理昝仲阳提到，AMD锐龙AI Max+ 395在横向场景多样性方面非常让人期待。从个人、团队，到企业、行业，这款产品在AI快速向应用落地阶段发展的进程中具有很高潜力。他指出，AMD的优质算力下沉，让每个人都有普惠的优质算力，再加上AI趋势的发展，这种双向奔赴就是锐龙AI Max+ 395生逢其时的最佳体现。



AMD大中华区AI市场经理昝仲阳

面向教育场景，如高校可利用AMD锐龙AI Max+ 395搭建AI实践平台，让学生无需排队预约云端算力，就能进行模型训练与实验，打破了算力资源壁垒，培养AI原生人才。

在中小企业与工作室应用中，如运营人员可借助本地部署的30B-120B大模型完成智能数据分析，高效处理产品、业务和企业数据;结合RAG知识库定制专属AI智能体，打造产品智能助手、AI客服或定制工具，完成BOM物料管理、大批量简历筛选等重复性工作，在提升效率的同时发挥端侧AI优势，充分保障企业数据安全。

在安防领域，如商场、小区等公共场所，发挥AMD锐龙AI Max+ 395的96GB大显存优势，支持加载视觉大模型，且可以实现多模并行，结合场景适配的定制算法，更高效可靠地完成巡检、火情报警等任务。

针对个人及家庭场景，AMD锐龙AI Max+ 395 Mini AI工作站低成本、易上手的优势可以让每个用户在AI的帮助下成为“专家”，构筑专属的智能帮手，并且存储的个人数据、隐私信息有更安全妥善的本地防护优势。例如，即使没有编程基础也能通过自然语言交给AI完成任务，创建个人应用;或者以Mini AI工作站作为家庭Hub，结合AI智能体应用，未来AI不仅可以管理NAS中的照片、影像，还可以连接智能家居设备，完成安全监测、智能搜索，甚至冰箱里食材需要补充、日常营养搭配建议等功能都可以实现。

写在最后

AMD锐龙AI Max+ 395以及基于该平台的Mini AI工作站把端侧与边缘AI推理的成本、上手门槛都“打下来”了，在万元级别的市场中提供了一项高可用的平台选择，让更多个人用户、开发者、企业可以用更少的投入，实现本地部署上千亿参数大模型的AI解决方案。同时，AMD携手合作伙伴完善软件工具、构筑用户及开发者交流学习平台，释放端侧及边缘侧AI的潜力和价值。

不仅如此，AMD锐龙AI Max系列处理器以及围绕该平台的软硬件生态也在持续发展，如与高校展开合作，培养专业AI人才;持续丰富产品形态，面向市场提供多样性选择;携手合作伙伴探索AI应用场景，加速拓展AI解决方案及规模化应用。

可以说，锐龙AI Max+ 395是AMD推动AI普惠的又一个发力点，通过构筑活跃的软硬件生态体系，在AI时代、AI智能体时代让消费者、开发者、企业都能低成本和低门槛地拥抱AI，共同驱动效率提升与创新迭代。