AMD 锐龙7 8700G VS 酷睿i7-14700 谁是商用台式机的更优选择？

在数字化转型加速的今天，商用主机早已不再是单纯的“生产力工具”，而是企业降本增效、灵活应变的底层支柱，既要承载多线程任务并行处理，又需兼顾图形渲染、视频编解码等负载，更要将硬件成本、能耗开支与运维复杂度控制在合理阈值之中。AMD锐龙8000G系列处理器的登场，为这一矛盾提供了全新解法――Zen 4全大核设计带来出色的计算能力，同时内置集显性能天花板Radeon 780M，更好的应对图形处理任务，还有Ryzen AI引擎打造的NPU，不仅生产办公效率更高，而且具备全面的AI加速功能，成为更适合商用主机的处理器。

本次评测使用的是搭载锐龙7 8700G的联想启天M550商用主机，我们将通过一系列的测试来考察一下，对于需要兼顾多任务处理、轻量化图形设计和及稳定运维的商用场景而言，这颗集成8核心16线程CPU、12CU图形单元的处理器，究竟会有着怎样的表现？与友商的同级别的酷睿i7-14700处理器相比有何优势？接下来就一起来看看吧。

首先我们来看看锐龙7 8700G处理器的基本信息，它基于4nm工艺打造，采用Zen 4架构，配备8核心16线程，基础频率为4.2GHz，最大加速频率达到5.1GHz，并拥有16MB的三级缓存，TDP为65W。GPU方面则采用RDNA 3架构的Radeon 780M核显，其配备12组计算单元，768个流处理器，显卡频率达到2900MHz，支持实时光追、AV1硬件编解码以及全新的DirectX 12 Ultimate，为未来的新3D应用做好了准备。同时，它还内置了XDNA架构的NPU，其算力达到16 TOPS，再加上CPU和GPU，组成了三位一体的AI加速方案，总AI算力达到了39 TFLOPS，让AI应用和功能能够流畅运行，并且保障未来AI应用的兼容性，为AI PC时代的来临做好布局。

我们这边还找到了一台搭载酷睿处理器的商用主机来作为对比，它同样是目前商用主机上比较常用一颗处理器，基于Intel 7工艺打造，配备了8颗性能核和12颗能效核，共20核心28线程，最高睿频可达5.4GHz，33MB三级缓存，TDP同样是65W。GPU为UHD 770核显，拥有32个执行单元，最大频率可达1600MHz。它并没有配备专有的NPU，这块稍显落后。

从参数上来看，酷睿i7-14700在核心数量和三级缓存有着纸面上的优势，但由于是大小核的混合设计，在性能调度方面逻辑上需要下更大的功夫来优化;而锐龙7 8700G则为全大核架构设计，能够更好的避免大小核调度问题，在实际商用台式机办公体验上全大核设计的体验感会更好，8700G还集成了更强的GPU，并且内置了专为AI设计的NPU。从这个角度分析，锐龙7 8700G的全面性更胜一筹，下面我们就通过实测来见真章。

先看下PassMark综合性能这块，搭载锐龙7 8700G的商用主机的总成绩有着非常明显的领先，大部分测试项目都有着明显优势，在内存，显卡和总分上都优于竞品。尤其是的图形性能，在集显处理器领域已经是天花板的存在，得益于优秀的RDNA3架构，在满足图形需求的同时，不仅能耗更低、还能节省采购独显的成本，后续维护也更为简单，毕竟对于主机来说，多一个部件就会多一份维护的成本。

当然，我们不能只看理论性能测试，更多的还是要落实到实际的商用办公场景中，下面就来进入一些和日常办公和使用更为贴合的测试。

首先是PCmark 10生产力基准测试，对于CPU和显卡性能都有着很大的考验，包含常用基本功能、生产率、数位内容创作三大场景，主要针对网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写、照片编辑和视频编辑渲染等项目，覆盖了大家日常生产办公的使用场景，测试结果如下：

锐龙7 8700G这边三大场景的测试分数全面领先酷睿i7-14700，总成绩领先达到了11%，生产率项目领先达到了20%，在表格和文档编写这块会更为流畅;数位内容创作项目同样领先达到了17%，在图片编辑、视频编辑以及渲染方面效率更高。锐龙7 8700G不仅能更好的应对日常的办公，在进行创意设计时也有更好的表现。锐龙7 8700G凭借着全大核的设计和强悍的核显为用户带来了更高的效率和稳定性。而酷睿看似豪华的核心数量和线程数量在实际商用台式机应用场景中的表现只能用孱弱形容。

然后是WebXPRT 4网页性能，它主要考验处理器的单核性能，包括照片增强、使用人工智能整理相册、股票期权定价、加密笔记和OCR扫描、销售图表、网上作业等典型场景，每个测试项目完成的时间越短，效率就越高，最终的分数也会越高。搭载锐龙7 8700G和酷睿i7-14700的商用主机都拿到了354的总分，各个子项目互有胜互，但酷睿机型在某些项目的起伏太大，这也就是因为混合架构大小核所导致的不稳定现象。

上面提到了锐龙7 8700G在数位内容创作方面有着明显的优势，而且如今的工作愈加多样化，不少用户对于图片处理和视频编辑也都有着不小的需求，这些高负载的应用对于硬件性能的考验显然要更大一些，所以我们就针对当下商用办公场景经常用到的几款专业创作软件进行下测试，包括主要进行图像处理的Photoshop和Lightroom，它主要考验CPU性能;还有进行视频编辑的Premiere Pro，它对于CPU和GPU性能都有着较高的要求。测试结果如下：

搭载锐龙7 8700G的商用主机表现更为出色，各项指标相较酷睿i7-14700都有着明显的优势，图片修饰领先了23%，视频编辑总分领先了15%，在图像处理和视频编辑等数位内容创作领域对比酷睿i7-14700表现更为出色。而酷睿在批处理方面以2%优势领先。

除了要满足用户日常的办公创作需求外，在当下，AI是绝对无法绕过的一个关键词，不管是硬件还是应用环境的变化，都可以让人感受到AI时代已经来临。锐龙7 8700G具备Ryzen AI引擎打造的NPU、Zen4架构处理器核心与RDNA3核显，组成了三位一体的AI加速方案，拥有39TFLOPs的总算力。而酷睿i7-14700并没有配备专门的NPU，只能依靠CPU+GPU的方案。

我们就来以今年最火的DeepSeek大模型为例，来对比下两款处理器在生成式AI方面的表现。当使用CPU运行DeepSeek 7/14B大模型时，锐龙7 8700G速度上领先约6%;而切换到GPU运行时，锐龙7 8700G这边则实现了成倍的领先，展现出了其GPU强大计算能力。

值得一提的是，锐龙7 8700G所内置的NPU在诸多场景中都可以发挥其作用，比如在使用Amuse处理图片时，可以使用NPU进行超分辨率拉伸，无需消耗CPU和GPU的资源，还可以用过NPU实现会议录音实时转写为文字，视频会议时实现发丝级背景虚化，支持动态追踪人脸等等。NPU很好的填补了CPU/GPU在轻量级AI任务中的效率空白，未来将会有越来越多应用对NPU进行支持，持续释放其价值，同时也是迈向AI PC时代的关键跳板。

测试总结

从上面的测试结果来看，锐龙7 8700G的Zen4全大核CPU架构设计+Radeon 780M核显的强强组合，无论是商用台式机最常见的网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写等轻负载，还是照片编辑和视频编辑渲染等重度负载，都要优于友商理论核心更多的酷睿i7-14700处理器，AMD的成熟Zen4核心架构提供了更为强大的办公生产力水准。尤其是在图形性能方面，锐龙7 8700G的核显性能大幅领先于酷睿i7-14700的UHD 770，在视频编辑和图形渲染方面有着不错的表现，不仅能耗更低，还能节省采购和维护成本。

而在AI方面，锐龙7 8700G的CPU+GPU+NPU的三位一体AI加速方案对比酷睿i7-14700要更符合AI PC时代的需求。其CPU和GPU在运行本地AI大模型时的输出速度均优于对手，让用户可以更加流畅的使用本地大模型来辅助日常的办公和创作。同时它内置的独立NPU在图像处理、视频编辑、内容翻译、视频会议等诸多场景都能够发挥其作用，填补了CPU/GPU在轻量级AI任务中的效率空白。

总的来说，虽然同属N-1代产品，但锐龙7 8700G凭借着其出色的性能、更低的功耗、强大的核显以及更先进的AI架构，在商用办公场景下，对比酷睿i7-14700，不仅提供了更高的生产办公效率，而且总拥有成本更低，在市场中有着更强的综合竞争力，可以说是N-0.5代产品。因此对于追求高效率办公与AI加速的用户，锐龙7 8700G无疑是当前市场的最优解。