如果用两个字来形容ROG枪神10X给人的第一印象，那么一个是大，另一个就是酷。作为ROG首款集成全息投影的高端旗舰电竞台式机，ROG枪神10X很容易捕获你的注意力。

其机箱正面与侧透面板内都集成了AniMe Holo全息光显矩阵。AniMe Holo并不是RGB灯效或者内置显示屏，而是利用视觉暂留原理，通过高速旋转的LED阵列，直接生成具有强烈立体感的三维全息影像。

用户可以在奥创智控中心选择MP4、GIF、PNG、JPG等文件进行画面自定义，也可以灵活切换显示模式，凭借神光同步搭配机身上其他灯效(如显卡、风扇、水冷头)，进一步满足用户的个性化需求。

而且，ROG枪神10X的AniMe Holo全息光显矩阵设置独立空间，侧面采用了铰链开合的设计，有效避免内部气流干扰，在解锁极强视觉冲击力的机身灯效的同时，也能降低噪音。当然在机身上也提供了开启关闭AniMe Holo的快捷按键，一键炫酷也能一键低调。

再来看看性能配置，ROG枪神10X采用全新X870主板，最高搭载AMD锐龙9 9950X3D处理器、RTX 5080显卡、128GB DDR5内存，以及4TB PCIe 4.0 SSD。

作为众多玩家的“心头好”，锐龙9 9950X3D基于Zen 5架构，采用第二代3D V-Cache技术，拥有16核心32线程，基础频率4.3GHz，最高加速频率可达5.7GHz，总缓存144MB。显卡方面，最高搭载的ROG夜神RTX 5080，拥有16GB GDDR7显存，10752个CUDA核心和1801TOPS的AI算力。此外，还可选择NVIDIA RTX 5070Ti或AMD Radeon 9070XT显卡。无论是满足发烧友对于游戏体验的极致追求，还是主播、达人、设计师、内容创作者需要的高效生产力，从3A大作到3D建模、渲染、AI部署都能“从从容容 游刃有余”。

与高规格配置一起，ROG枪神10X采用为CPU、显卡与电源分别规划散热通道的三区独立散热设计，满足长时间游戏或高负载运行时的稳定性能与“冷静”。

其中，CPU采用了420mm一体液冷，电源区域设置独立腔室，机身的多个散热风扇为电源、GPU与主板等硬件构建专属气流通道，避免互相干扰提升散热效率。

而且，ROG枪神10X的104L ATX塔式机箱也增强了内部散热与扩展空间，搭配风扇操控按键，一键开启增强模式，在需要时“一键制冷”。

在可靠性方面，据ROG介绍，枪神10X均经过多项严苛地稳定性测试，并提供专业级售后服务，让使用安心且放心。

写在最后

性能、做工、散热、可靠性这些对于旗舰专业电竞台式机的“常规要求”，ROG 枪神10X交出的成绩单相当卓越。与此同时，ROG在台式机的设计与互动方面，凭借AniMe Holo全息光显矩阵给用户带来了更多玩法，或者说提升了辨识度、视觉观感的冲击力，摆脱对台式机这个“经典”产品的审美疲劳。在有充足安置空间和预算的情况下，ROG 枪神10X很值得玩家和有高性能需求的用户考虑。