Khadas Mind跨场景工作站体验评测：一款很有想法的PC主机

今年迷你主机市场迎来了一波小爆发，市面上有着非常丰富的产品可选，有的追求更为强劲的性能，有的则有着追求极致的小巧，甚至还有可以扩展高性能独显的产品，有着不同的侧重点。而在最近，我拿到了一款集这三点于一身的产品―Khadas Mind，虽然从形态上来看，它是一款迷你主机，但官方给它的定义却是跨场景工作站，它究竟和其它产品有何不同呢？下面我就带大家一起来探索下。

小巧精致随身携带

先简单聊聊Khadas Mind的外观设计，从拿到这款产品开始，我就深刻的感受到了它们对于设计和做工的执着。

它采用了卡片式的设计，整体走的是一种简约风，外壳由一整块铝合金CNC切割而成，并使用了阳极氧化处理，带来了非常细腻的磨砂触感，用精致来形容它可以说很贴切了，单从质感上来说，它不输市面上绝大多数产品。

而且它的铝合金外壳并非薄薄的一层，上手后就能感受到它非常坚固，不会因为一些小冲击就发生形变或损坏，可以说是精致且坚固。

其机身的体积为0.3L，在同类产品中虽然不是最小的，但也是佼佼者。平面的话差不多是1/4的A4纸那么大，比我的手掌稍大，单手即可掌握，摆放占据的空间非常的小。

厚度将近2cm左右，确实够薄的，和两部手机叠在一起差不多。

重量的话约为440g，差不多是两部手机的重量，在同类产品中也是非常轻的了。实测是可以实现随身携带的，装进包里就更轻松了。

接口方面，它提供了两个全功能Type-C，都可以当做电源接口，也能传输数据和扩展屏幕;1个HDMI 2.0，可以外接显示器;以及两个USB 3.2 Gen2(10Gbps)，可以外接减数等外设，也可以用于传输数据。

总体算不上丰富，对于我来说基本够用，除开电源外，正好一个C口外接移动硬盘，两个A口连键鼠，HDMI接口扩展显示器，如果想要有线网口或者更多其它接口的话，则需要自己准备个扩展坞了，当然也可以选择官方的Dock，我在后面会给大家详细介绍。

在主机底部还有个磁吸的硬盘扩展位，在不拆机的情况下，即可额外加装一块2230的M.2固态，还是非常方便的。

内部空间管理大师

对于迷你主机产品来说，做的越小，难度一般来说都会越大，需要高度集成化的设计，将每一寸空间都尽可能的利用上，Khadas Mind便是这样的一款产品，堪称内部空间管理大师。还是要先提醒大家一下，如果你买了这款产品，不建议自行拆机，不建议自行拆机，不建议大自行拆机，因为高度的集成化设计，它内部并没有预留什么扩展的空间，而且比较麻烦，有几十个螺丝，还要断开排线等等，我这里拆机主要是为大家展示下其内部的结构。

拧开底部的螺丝后，便可以看到主板的背面密密麻麻的元器件，内部做工非常规整，注意下方这块有个排线，需要先断开才能把主板拆下来。

左侧这块是对称存在的两个M.2硬盘位，其中一个已使用，硬盘型号为SN740;

右上角是网卡，型号是英特尔AX 211，天线甚至还有走线槽，细节满满。

再拧下数十个螺丝后，可以看到主板的另外一面，一侧是散热风扇，另外一侧则是一块电池，没错在这么小的机身下它还塞入了一块5.5Wh的电池。

它的功能并不是为了离电状态下使用，而是在电源断掉后，让电脑保持睡眠状态，再次接通电源时便会直接唤醒恢复到之前的状态，在切换使用场景时无需进行保存和关机，满足跨场景使用的需求，官方称最长可休眠25小时，后面我会进行实测下。

把他们拆下来就能看到主板的正面了，同样是密密麻麻的元器件，左侧的屏蔽罩下是板载的内存，无法进行升级，所以大家选择配置时最好一步到位，主要以日常办公为主的话，16GB足以，要是考虑搭配独显进行视频剪辑、后期的话，建议上我这个32GB的高配版本。

由于内部并能没有什么可继续扩展的空间，再次提醒大家不建议自行拆机。

准标压酷睿i7加持

下面来看看它的硬件配置，我拿到的是高配版本，搭载了酷睿i7-1360P“准标压”处理器，在轻薄本上非常常见，拥有4颗性能核心和8颗能效核心，共12核16线程，最高睿频可达5.0GHz，18MB三级缓存，基础功耗为28W。其它方面，板载了32GB 5200MHz LPDDR5内存，预装1TB PCIe 4.0高速SSD。

我们先看CPU性能，测试成绩如下：

从测试成绩以及跑分过程中CPU的功耗情况来看，它们在CPU性能释放这块是比较保守的，最高功耗基本就限制了30W，这也导致其跑分测试成绩确实比较一般。

板载的32GB 5200MHz LPDDR5内存，实测读取速度为57464MB/s，写入为74915MB/s，拷贝为64646MB/s，延迟为95.8ns，除了延迟稍高外，整体表现很出色。

硬盘这块是2230的1TB PCIe 4.0 SSD，实测顺序读写速度分别为5226.45MB/s和4952.77MB/s，并没有比主流的2280尺寸PCIe 4.0固态差很多，而且4K读写也达到了83.5MB/s和297.89MB/s，有着非常不错的表现。

最后看看烤机，使用AIDA 64进行了30分钟的单烤FPU，刚开始一小段时间会在30W，之后稳定在28W左右，CPU温度为74℃，机身表面的最高温度为42℃，摸上去确实会有一点儿热，但谁会在办公的时候去一直摸主机呢？

在满功耗运行时，人位噪音不到40分贝，在安静的环境下还是可以明显感受到噪音的，相对嘈杂的办公室中，就不会很明显了。

可以看出，Khadas这边是在性能、发热以及噪音上追求了一个平衡，没有太激进的追求性能上的释放。

日常办公毫无压力

接着来看看办公和生产力测试，PCMark 10基准测试和应用程序测试分别取得了5753和12726分，算不上非常高，但应对网页浏览、视频会议、文档编辑、PPT制作等日常办公需求是完全完全OK的。

创意内容创作这块，我用UL Procyon进行了测试，照片编辑这边取得了6085的总分，其中图像修饰(PS)分数为6133，批处理(LR)分数为6038，整体表现还是可以的，视频编辑(PR)这边则为2806分，毕竟只是“准表压”处理器+核显，视频剪辑这块还是差点意思，剪点简单的视频是OK的，但想要剪辑比较复杂且还是4K素材的话，确实有些费劲。

当然，我们也上一些实际负载来看看它的表现，包含打开15个超大PPT大量图片和视频，约2.7GB)、350页PPT(包含大量图片和视频，约2.7GB)导出为PDF、LightRoom将322张RAW转为jpg、PS打开大PSB文件(约4GB)以及PR工程(约9.6GB)导出为mp4视频。

测试结果如下：

整体的表现还是可以的，在多数的测试项目中都战胜了我之前测试的一款搭载酷睿i5-1350P的商用本。

我个人也体验了这款产品有一段时间了，基本就是浏览网页、文档编辑、PS图片处理以及少量的视频剪辑，整体给我的感觉还是很不错的，打开一堆网页和文档也不会有卡顿的问题，PS裁切图片、调色和修图也不会卡顿，不过视频剪辑这块确实一般，加载大量4K素材的话会稍慢，最终的视频导出也比较费时间。

另外，它还内置了一块电池，当我们断开电源拿走主机时，它就会自动进入睡眠模式，而当再次连接上后，便可以恢复到之前的操作页面。我是上午10点多拿走的，下午18点多再次放回来，成功恢复，就是从放上主机到进入桌面有点慢，希望后续能改进。平时带电脑出去，或是切换到其它场景，无需关机和保存了。

跨场景工作站的秘密

前面我有提到，Khadas Mind的定位并不是普通的迷你主机，而是跨场景工作站，其关键就在于这个Mind Link高速拓展连接器，让与其它产品形成了的差异化。

主机底部的为Mind Link母口，而每个可扩展的设备上则会有一个Mind Link公口。

两者可以通过这个专属的Mind Link接口+磁吸定位的方式进行连接，扩展其它的功能。

我这次拿到的是Mind Dock扩展坞，和主机一样非常的精致，所占据的空间同样非常小。

上面提供了更为丰富的扩展接口，两个HDMI2.0(18Gbps)，1个2.5Gbps有线网络接口、3个USB 3.2 Gen1 5Gbps、1个USB-C(仅用于供电)3.5mm耳机麦克风接口以及SD读卡器等。

值得一提的是，Mind Dock内置了中低音和高频喇叭，让它还可以作为桌面扬声器来使用，右侧那个旋钮可以用于调节音量，旋转时有着很明显的刻度感，我个人是很喜欢这种操作反馈。

而且，左侧这块还集成了一个指纹识别模块，让我们可以像笔记本那样通过指纹进行解锁，不仅提升了安全性，而且比输密码方便了一些，要是能够支持开机的还就更好了，可以直接一键开机解锁。

不得不说这个Dock的功能非常丰富，对于在办公室办公的用户来说是这个很值得选择的配件，而且不会占据很大的空间。

而除了Mind Dock外，官方还会有其它的模块，比如Mind Graphics显卡扩展坞，目前国内还没有上市，除了提供一些扩展接口外，它内置了一块RTX 4060Ti独显，通过Mind Link PCIe 4.0可以实现无损的扩展，这样一组合就变成了一台高性能的工作站，可以更好的应对视频剪辑、后期制作、3D渲染等创意设计或是大型游戏体验场景的使用需求。当然，其实它也可以通过USB 4接口与其它的显卡扩展坞进行连接，但会有性能上的损失。

未来还将有Mind xPlay便携屏幕，和它连接后，Mind就可以化身为“笔记本”，满足用户的外出或差旅等移动办公场景的需求，在咖啡厅、飞机上、高铁上处理手头的工作。不过这款产品目前还在研发改进中，因为需要考虑的东西很多，设计、性能、续航、便携性等等，都需要进行相当多的取舍和权衡，所以需要更多时间进行尝试和改进。

正是通过Mind Link接口以各种扩展设备的连接，让这款产品可以拥有更为丰富的功能，从而满足日常办公、创意设计、游戏竞技、移动办公等多场景的使用需求，成为跨场景工作站。可以说，Khadas Mind并不只是一台迷你主机，而是一套模块化组合的系列产品，目前并非没有模块化迷你产品，但做到如此小又有如此扩展性的，应该是独一家。

另外，Khadas 已将Mind Link的公口开放给第三方合作伙伴，我觉得这是一个非常明智的选择，毕竟目前它们自身的体量有限，仅靠自己去研发满足各种场景和需求的模块，不仅难度高、工作量大，而且进度上也不会很快，与合作伙伴一起去构建以Mind为核心的一套生态体系显然更为明智。

评测总结

总的来说，Khadas Mind是一款给我留下深刻印象的产品，小巧精致的机身在迷你主机产品里实属难得，性能上虽然算不上突出，满足日常办公需求是没啥问题的。最重要的一点还是依靠独特的Mind Link接口可以和扩展坞、显卡坞、便携显示器等诸多其它设备进行连接，让它不仅仅是一台迷你主机，而是一款可以满足多场景使用需求的跨场景工作站，而且内置了一块小电池，在切换场景时不用再关机，更加方便些。

当然，毕竟有得就有失，它也有着比较明显的不足，追求小巧的机身难免要在性能上进行一些妥协，毕竟内部空间非常的有限，想要使用更强的处理器或者更极致的性能释放，都需要更强的散热做支撑。同时，高度集成化的设计，让它的扩展性稍有不足，板载的内存无法进行升级，只能一步到位，外部接口属于基本够用但不算富裕的水准。还有就是，虽然独特的接口让它可以扩展很多设备，但目前国内市场仅有扩展坞，显卡扩展坞以及便携显示器暂时都无法买到，还无法完全发挥出它的独特优势，离理想中的“完全体”还有距离，围绕Mind主机的生态建设还需要继续加油。

接着聊聊价格，之前双11优惠时，低配版(酷睿i5-1340P+16GB+512GB)为4999元，高配版(酷睿i7-1360P+32GB+1TB)为6999元，基本上是相同配置其它产品的两倍还多，虽然在实际体验后确实内感觉到它贵的道理，像为了质感使用的整块CNC切割外壳，用同事的话说，都得多卖1-2K，内部的高度集成化，需要定制主板等一些元器件，让主机拥有更扩展能力的Mind Link接口等等，这些都是成本，产品的价格自然会上去，我觉得这无可厚非，不过相对高昂的价格肯定会让一些消费者望而却步，这是一个无法回避的问题。

所以，如果你对桌面整洁度有着很高要求，追求小巧精致外观设计，主要应对一些日常办公需求，当然后续有了显卡扩展坞可以更好的应对视频编辑和大型游戏，且对价格没那么敏感的话，可以考虑下这款产品。

最后，我觉得这款产品是Khadas对于PC的一种创新思考，它并非是要替代某些产品，而是提供了一种新的思路和方向，为有跨场景使用需求的用户提供一个可选项。以Mind为核心，围绕它打造适合不同场景的模块，满足用户在日常办公、创意设计或大型游戏以及移动办公等场景的使用需求。比如，我在公司可以使用Mind+Mind Dock的组合，处理一些基础的办公工作，而出差或者外出则搭配Mind xPlay，能够在高铁和飞机上或是咖啡厅处理一些工作，与客户进行会谈，而Mind Graphics则放到家中，回来后把主机放上，就可以玩我喜欢的游戏。这样在多个场景之间进行流转，不变的是一台Mind主机，无需在多台设备间进行切换，同步各种数据等，从而实现的无缝切换。