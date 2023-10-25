一种创新的产品思考 Khadas Mind跨场景工作站正式亮相

10月24日下午，Khadas在北京发布了全新跨场景工作站Mind系列产品，它是一款极具创新性的迷你计算机主机，尺寸只有A4纸的1/4，重量只有450g，单手即可轻松握持，同时最高可以搭载Intel酷睿i7-1360P处理器，并配备32GB RAM和1TB SSD。而最为重要的一点是，它通过非常独特且灵活的模块化设计，可以与其它模块进行组合，带来更为强大的扩展性和性能等，满足多场景的使用需求。

据Khadas CEO Gouwa Wang介绍，“在刚刚结束的Kickstarter平台众筹项目中，Khadas Mind系列产品共计获得555名种子用户的支持，筹集到约70万美金。在业界这不是一个非常傲人的成绩，但对于第一次参加Kickstarter众筹的Khadas来说，也算一个不错的成果”。

能装进口袋的迷你主机 小小机身中有不少玄机

我们先来聊聊产品本身，Khadas Mind尺寸大约是A4纸的1/4，重量是450g，大约两部手机的重量，单手可以轻松握持，而且可以装进口袋当中直接带走，有着非常出色的便携性。同时它最高可搭载英特尔酷睿i7-1360P处理器，配备32GB LPDDR5和1TB SSD，兼具小巧的机身和不错的性能，在同类产品中是非常少见的。Khadas Mind采用VC液冷均热板、纯铜FIN鳞片和磁悬浮的风扇散热方案，为Mind在小空间散热提供保障。

接口方面，Mind机身拥有目前用户使用率较高的接口，包括2个USB-A，2个全功能USB-C，和1个HDMI，可以满足3个显示器输出，连接一些常用的外设。并且，Mind连接拓展坞后支持4个显示器同时显示。

在现场，我还看到了它完全拆机的样子，首先给我的感受就是高度的集成化，可以说每个区域和细节的设计都需要进行打磨，而且很多部件都需要定制，机身外部和内部的结构零部件都有着非常好的质感。

而且值得关注一点是，Khadas Mind在小巧的机身中还内置了5.55Wh的待机电池，睡眠模式下可待机长达25小时，当用户需要进行场景转换时，无需保存文档或者应用，直接断开电源后自动进入睡眠模式，重新接上电源会马上唤醒，让跨场景工作无缝衔接吗，这也是Khadas Mind一个非常关键的特性。

Khadas Mind产品经理Simon在会上表示：“为了提升计算机的运行效率和不同设备之间的高效连接，Khadas Mind自研Mind Link高速拓展连接器，可以实现不同场景下的设备功能高效拓展，这是Mind实现跨场景应用的最关键创意设计。”

多种模块可供用户组合 满足跨场景使用需求

Mind Link高速拓展连接器是Khadas Mind能够与多种模块进行连接的关键纽带，正是因为有了它，让Khadas Mind并不只是一个非常小巧便携且性能不错的迷你主机，而是一套模块化组合的系列产品，能够满足用户跨场景的使用需求，这也是它与其它迷你主机之间实现差异化的关键点。围绕着Khadas Mind，它们还打造了Mind Dock,，Mind Graphics和Mind xPlay等一系列的产品。

其中Mind Dock是一个主打超强拓展坞功能的产品，拥有4K高清显示、高速网络、USB3.0等接口，自带小型桌面音响的功能和指纹识别功能，Mind+Mind Dock的丰富功能，可以满足大部分用户日常办公的需求。

Mind Graphics是一台显卡与功能二合一的拓展坞产品。Mind Graphics内置了NVIDIA 4060Ti Desktop显卡，通过Mind Link PCIe 4.0直连，USB 4接口支持Thunderbot4/3设备连接使用，并且具备丰富的功能拓展，它与Mind的组合可以为用户带来更为强大的图形性能，满足创意设计或是大型游戏的场景的使用需求。

Mind xPlay则是一款还在研发改进中的产品，它是一个便携显示器，和Mind进行组合后则可以变成一台有着出色性能的笔记本，满足用户在外出或差旅场下的办公需求，与办公室的工作实现无缝衔接。关于这个组合，笔者和产品经理Simon进行了很多交流，由于要应对移动办公场景，需要考虑的东西非常多，产品的设计、性能、续航、便携性等等，都需要进行相当多的取舍和权衡，它们会持续进行尝试和改进，为用户带来更好的体验，所以会在晚些正式带来这款产品。

Khadas还自研了Mind APP，会为用户提供BIOS&EC OTA升级、固件OTA升级、驱动OTA升级、电源管理等，全面保障用户的产品使用体验。

在会上，Gouwa Wang还表示，未来Khadas还会研发更多的跨场景应用产品，丰富用户的跨场景应用，提升工作效率与体验。与此同时，Khadas 也已将Mind Link的公头开放给第三方合作伙伴，希望未来与更多伙伴推进计算机产业的升级与进步，开启新的生产力时代。 我觉得开放MInd Link是一个非常不错的选择，毕竟目前它们自身的体量有限，仅靠自己去研发满足各种场景和需求的模块，不仅难度高工作量大，而且进度上也不会很快，与合作伙伴一起去构建以Mind为核心的一套生态体系显然更为明智。

一台独特的迷你主机 一种创新的产品思考

前面我有提到，Khadas Mind并不只是一台迷你主机，而是一套模块化组合的系列产品，靠着自研的Mind Link高速拓展连接器，与不同的模块进行组合，满足跨场景应用，与一般迷你主机实现差异化，成为一款非常独特的产品，一款跨场景工作站。

同时，在我看来，这一系列产品展现出了Khadas对于PC的一种创新思考，它并非是要替代某些产品，而是提供了一种新的思路和方向。以Mind为核心，围绕它打造适合不同场景的模块，满足用户在日常办公、创意设计或大型游戏以及移动办公等场景的使用需求。比如，我在公司可以使用Mind+Mind Dock的组合，处理一些基础的办公工作，而出差或者外出则搭配Mind xPlay，能够在高铁和飞机上或是咖啡厅处理一些工作，与客户进行会谈，而Mind Graphics则放到家中，回来后把主机放上，就可以玩我喜欢的游戏。这样在多个场景之间进行流转，不变的是一台Mind主机，无需在多台设备间进行切换，同步各种数据等，从而实现的无缝切换。

就目前的情况来看，Khadas已经让Mind走在了跨场景工作站这条路上，但路途还很长，而且并不容易，需要做的东西还很多，不仅要持续打磨主机本身，优化和更新各种模块，还有就是不少零部件都需要定制，在成本控制上同样是个难题，这些都需要它们在前进的路上去不断探索和解决。按照它们的规划，明年将会有搭载更强处理器的版本出现，Mind xPlay则会在稍晚登场。

最后说回现在，它并是概念产品，Mind和Mind Dock目前已经进入批量化生产阶段，首批货物将于10月30日开启发送给到此前参与众筹用户。Khadas Mind和Mind Dock也将陆续在独立站、京东、亚马逊、速卖通等平台上架销售，其中京东平台上架时间预计为11月1日，感兴趣的朋友可以去关注下。