鲁大师公布第一季度显卡排行，RTX 4090稳居第一

最近，鲁大师公布2023年第一季度显卡性能排行榜，其中RTX 4090以1493089的分数高居榜首，而AMD的旗舰显卡RX 7900 XTX则以1255472的分数紧随其后，位居第二。

RTX 4090发布于去年，据官方介绍，RTX 4090是全球最快的游戏GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS 2的RTX 3090 Ti相比，采用DLSS 3的RTX 4090性能提升可达4倍。在现代游戏中，RTX 4090的性能提升高达2倍，同时保持了相同的450W功耗。

RTX4090搭载AD102-300 GPU，启用16384个CUDA内核，比RTX 3090 Ti多出52%，但性能提升幅度却更大。GPU频率高达2520MHz，搭载24GB 21 Gbps GDDR6X显存，达到1TB/s的带宽，450W默认TGP，最大可配置TGP为660W。在台积电4N工艺加持下，加速频率超过了2.5GHz，比上代的三星8nm工艺有大幅提升。

RX 7900 XTX同样发布于去年，AMD采用RDNA 3架构的RX 7000系显卡依然使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

在电源接口上，AMD并没有学英伟达，而是继续采用8 PIN接口。RX 7900 XTX的TDP是355W，相比前代RX 6950 XT的335W，7900XTX略有上升。更重要的是，这样的表现在与RTX 4090中的比较中更加明显，要知道RTX 4090的TDP高达450W，在一些极端超频情况下的功耗甚至突破600W，就连RTX 4080的TDP都有320W。

同时，AMD还对外解释了为何不开发一款足以对标RTX 4090级别的显卡的原因：“从技术上讲，开发具有 (NVIDIA) 竞品规格的GPU是可行的。不过，以这种方式开发的显卡TDP为600W、参考价为1600美元(折合人民币约11000元)的显卡很难被一般PC游戏粉丝所接受，最终经过深思熟虑选择了不采用这样的策略。”

从玩家角度来看，AMD的说法不无道理，毕竟会购买RTX 4090显卡的玩家用户只在少数，更多用户还是青睐于甜品级显卡。同时AMD此前就在发布会上宣称这次RX 7900 XTX的性能要远远超过RTX 4080，只是由于AMD一直以来的驱动问题，导致RX 7900 XTX在前期无法发挥全部实力。AMD显卡向来有“战未来”的传统，随着RX 7900 XTX驱动不断完善，加之目前两款RX 7900系列显卡的价格都有明显回落，后期RX 7900系列显卡会有更大的竞争力以及性价比。

不过这次的榜单似乎无法说服游戏玩家，主要是因为在开启DLSS 3之后性能足以媲美RTX 3090 Ti的RTX 4070 Ti只有794592分的分数，仅高于RTX 3080。也就是说，鲁大师的性能排行剔除了英伟达最擅长的DLSS 3技术和光线追踪技术，因此只是理论上的纯性能对比。所以客观来看，英伟达依然拥有独家领先的技术使得显卡性能超过AMD，但高昂的售价是目前RTX 40系最大的问题。