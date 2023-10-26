华为擎云 B730E商用台式机上线京东双十一预热，最高立减600元

伴随双十一大促即将开启，中小企业也迎来了采购高峰期，尤其是笔记本电脑、台式机等办公设备早早就被提上了日程。纵观目前国内商用办公终端产品，其中深谙企业用户难点，以「疾速稳定、高效创造」为设计理念的华为擎云 B730E，吸引了一众商务客户群体，成为中小企业重点关注的生产力工具。

好消息是，恰逢京东双十一即将开启，华为擎云 B730E商用台式机面向中小企业推出企业采购优惠活动，活动期间华为擎云 B730E享双十一活动补贴。以配置i5 16G 256G+1T为例，华为擎云 B730E单主机原价格3999元，优惠价不高于3899元，华为擎云 B730E套机价格也从4998元优惠至不高于4498元(具体价格以活动页面为准)。此外，企业会员还可在以上优惠基础上享受“惠上加惠”!

作为智慧化高性能生产力工具，华为擎云 B730E至高搭载第十二代英特尔®酷睿™ i7-12700处理器，配合高效静音散热系统、16.6L大机箱以及全新的超级终端、移动应用引擎等，将为用户提供智慧高效、强劲稳定的办公新体验。

专业性能，给办公提速

对于从事视频制作、设计等中小企业来说，高性能台式机能助力稳定办公，高效处理多任务。华为擎云 B730E可轻松驾驭多款大型软件、秒速启动常用应用程序，即便是多任务处理的重度办公场景，也能游刃有余，时刻迸发高效生产力。

良好的散热系统可以协助处理器发挥更强的性能。华为擎云 B730E配备高效静音散热系统，风扇采用垂直桨叶、高密大面积散热翅片设计，提高散热效率的同时，还带来了睡眠级静谧散热体验感，即便把它放在桌面也丝毫不影响工作。

在内存与存储方面，华为擎云 B730E配备512G高速固态硬盘，16G DDR4双通道内存，能够大幅度提升电脑的响应速度以及数据处理速度，带来更高的办公效率。主板还预留UDIMM(支持DDR5)内存插槽、M.2 2280接口、SATA 3.0接口，满足用户后续硬件升级需求。

针对商用办公各种复杂场景的需求，华为擎云 B730E还拥有丰富的接口。前置面板配备4个USB接口，后置6个USB接口，遇到同事、领导有外设连接需求时也能轻松解决;两个DP接口和两个HDMI接口，则可以输出四路显示画面;另还有主流USB-C接口，在开机状态下支持9V/2A手机快充，以及2x2双天线WIFI、蓝牙5.1，可谓全面又周到。

品质稳健，安全可靠

可靠品质和低故障率不仅能提高产品使用寿命，降低企业采购成本，还能帮助用户流畅地完成工作。华为擎云 B730E借助华为PC成熟的质量体系，通过了MTBF ≥100万小时可靠性认证、13项严苛测试以及华为实验室五大核心场景稳定性测试，确保华为擎云 B730E在商用严苛使用场景下不会出现蓝屏、死机和故障。

数据信息是影响企业生存的核心机密，移动互联网时代，信息安全更是企业发展的“生命线”。华为擎云 B730E支持USB 端口安全管控功能，可防止重要信息泄露或被侵入，而且还可以定制化预置TPM2.0芯片，在启动、密码管理上保护整机安全，有效预防非法访问，进一步确保PC在安全可信的环境中正常运行。

智慧互联，高效又便捷

作为一台商用PC，华为擎云 B730E不仅具备强大的性能、安全可靠的品质，还有华为终端商用独有的智慧互联能力加持，可轻松解决数字化办公过程中的诸多问题。

华为擎云 B730E的超级终端通过革命性的分布式技术，带来了商用全场景互联能力，能打通Windows PC与移动设备生态，使得两大终端系统互通无阻、交互，PC+手机、PC+平板、PC+显示器乃至PC+智慧屏等全都可以一拉即连，用户仅需在控制中心的超级终端页面，将对应设备图标拉动吸附到中央的电脑图标上，便可实现多个设备的无线互联互通，就像使用一台设备一样简单。

例如将华为擎云 B730E与手机连接起来，电脑上就可以打开多达3个手机应用窗口，能够同时浏览编辑手机里接收到的材料、文档、图片，还能互传文件;如果将华为擎云 B730E与平板连接起来，平板就化身手绘板或一块显示屏，一屏编辑，一屏浏览，多任务处理时更加轻松;召开商务会议，只需在华为擎云 B730E设备端制作好相关会议稿件，一拉即合到智慧屏端就可实时共享会议稿件，面对紧急会议也能从容不迫;而遇到要临时打印会议文件的情况，也只需把电脑靠近打印机，通过弹窗便能进行简易配网，高效完成打印。

对于政企单位和商务人群而言，专业强劲的性能是轻松应对多种繁重任务的保障，安全性、可靠性是政府及企业办公必须考虑的部分，优秀的智慧互联则是提高商务办公效率的利器，华为擎云 B730E在这三方面则是面面俱到，而这也正是能得到广大用户认可的原因。如果你也想为办公提速，不妨趁着双十一活动选购一波，开启高效办公未来!